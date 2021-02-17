Xiaomi Mi Stick donma sorununa çözüm

Sitemizi takip edenler geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi Stick Android TV cihazı aldığımızı okumuştur. Bu cihaz akıllı televizyonu olmayanların eli ayağı oluyor. Android işletim sistemi ile televizyonu smart tv haline getirmiştir. Kullandığımız sürece sizlere tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağımızı yazmıştık.

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İlk aldığımız gün kullanmaya başladık ve bir süre sonra donmalar başladı. Bu sorunu internette araştırdık ve birkaç yıl önce baya sık bir şekilde yaşandığını gördük. Kendimiz cihazın ayarlar menüsüne girerek yazılım güncellemesi yaptık.

Son yazılım güncellemesinden sonra 2 gündür aktif olarak kullanıyoruz ve tek bir takılma sorunu bile yaşamadık. Eğer sizde böyle bir sorun yaşıyorsanız kesinlikle cihazın yazılım güncellemesini yapınız.