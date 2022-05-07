Xiaomi Mi Band 7 özellikleri ne olabilir?

Akıllı bileklik olarak akla ilk gelen marka kesinlikle Xiaomi olmaktadır. Mi Band serisi ile milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.En son Xiaomi Mi Band 6 modeli piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise dedikodulara göre Mi Band 7 akıllı bilekliği geleceği söyleniyor. 2021 yılının Mart ayında tanıtılarak Nisan ayında satışa sunulan Mi Band 6, önceki modellerine göre ülkemizde çok fazla talep göremedi. Görmemesinin sebeplerinden bir tanesi ise artan kur fiyatlarından dolayı olduğunu düşünüyoruz.

gizchina.com haberine göre Mi Band 7 modeli 490×192 piksel çözünürlüğe sahip 1.56 inçlik AMOLED ekran ile geleceği, 250 mAh’lık batarya ve GPS yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca NFC özelliği olan versiyonlarında olabileceği söylentiler arasında yer almaktadır.

NFC özelliği, ülkemizde henüz akıllı bileklik veya akıllı saat sektöründe çok yaygın kullanılmayan bir özelliktir.

Xiaomi Mi Band 7 akıllı bilekliği Mayıs ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.