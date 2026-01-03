Xiaomi Mi Band 10 veya 9 kutudan ilk açılışta nasıl aktif edilir?

Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi Band 10 veya Mi Band 9 ilk aldığınızda kutudan çıkarttığınızda saat kapalı haldedir. Birçok kişi nasıl açacağını bilememektedir. Bunun için yapmanız gereken tek şey akıllı bilekliği şarja takmak olacaktır. Şarja taktığınızda otomatik olarak ilk kurulum ekranı açılacaktır.  İlk kurulumu yaptıktan sonra akıllı saatte artık ilerleme yapamayacaksınız.

Devam etmek için telefona Mi fitness uygulamasını kurup eşleştirmeniz gerekmektedir. Eşleştirme sonrasında akıllı saat tam olarak çalışmaya başlayacaktır.

Xiaomi Smart Band 10 (Mi Band 10 olarak da bilinir) resmi olarak tipik kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunuyor.Xiaomi’nin kendi laboratuvar testlerine göre pil süresi şu şekilde değişiyor:

  • Tipik kullanım modu21 gün (fabrika ayarları, kalp atış hızı 30 dakikada bir, minimum özellik aktif, AOD kapalı)
  • Always-On Display (AOD – Her Zaman Açık Ekran) açıkken9 gün
  • Yoğun/ağır kullanım modu (AOD açık + her dakika kalp atışı + gelişmiş uyku takibi + stres/SpO₂ tüm gün aktif vs.) → 8 gün

Gerçek hayatta kullanıcı deneyimleri ve incelemelere göre ise durum şöyle:

  • Çoğu kişi minimal-orta kullanımda 14-20 gün rahatlıkla çıkarıyor.
  • AOD kapalı + gelişmiş özellikler (her dakika nabız, ileri seviye uyku takibi) açıkken 10-15 gün civarı çok yaygın.
  • AOD açıkken ise genelde 7-10 gün arası gidiyor.
  • Bazı şanslı kullanıcılar minimum özelliklerle 3 haftayı bile aşabiliyor.

Kısaca özetlemek gerekirse:Xiaomi Mi Band 10 şarjı normal kullanımda 2-3 hafta rahat gider.

