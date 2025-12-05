Xiaomi mi band 10 pusula kalibre sorunu çözümü

Xiaomi mi band 10 ilk aldığınızda pusula kalibre edilmesi gerekiyor. İlk aldığınızda kalibre etmeye çalıştığınızda 8 rakamı şeklinde saati hareket ettirmeniz gerekecek. Bunu yaptığınızda da olmayacak. Yabancı Forum sitelerini de araştırdık. Saatteki 8 rakamı şeklini defalarca denedim olmadı.

En sonunda çözümü bulduk. Saati kolunuzdan çıkarın. Kordonu parmağınıza takın ve tesbih şallar gibi sağa sola sallayın. Azıcık sert yaparsanız direk olarak kalibrasyon olacaktır.

Yabancı forum sitelerinde de sert şeklinde yapın yazmışlar.

Bu arada pusula doğru çalışıyor. 2 farklı telefondan pusula açarak kontrol ettik ve doğru gösteriyor.