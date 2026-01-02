Bilim ve Teknoloji
Xiaomi mi band 10 ile mi band 9 arasındaki farklar
Önemli İyileştirmeler (Band 10’un Üstün Yönleri)
- Ekran: Daha büyük, daha parlak ve simetrik çerçeveli → Daha modern görünüm, renkli kadranlar ve widget’lar daha iyi görünüyor. Güneş altında daha okunaklı.
- Takip Doğruluğu: Manyetometre (pusula) sayesinde yön takibi, yüzme ve koşu gibi hareketlerde daha hassas. Uyku takibi daha gelişmiş (kişiselleştirilmiş önerilerle).
- Diğer Yenilikler: Kalp atış hızını üçüncü parti cihazlara (örneğin bisiklet bilgisayarına) Bluetooth ile yayınlama, mini oyunlar ve daha akıcı arayüz.
- Tasarım: Seramik versiyon globalde ilk kez mevcut (daha premium his). Önceki kayışlar (Band 9) genellikle uyumlu.
Benzer Yönler
- Pil ömrü, su geçirmezlik, spor modu sayısı ve temel sağlık takibi (kalp atış, SpO2, stres, adım) büyük ölçüde aynı.
- Dahili GPS, hoparlör/mikrofon veya global NFC yok (NFC sadece Çin modellerinde sınırlı).
- Fiyat/performans odaklı, uygun fiyatlı bileklik.
Band 10, büyük bir devrim değil ama ekran ve sensör iyileştirmeleriyle özellikle Band 8 veya daha eski modellerden geçenler için değer bir yükseltme