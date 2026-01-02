Bilim ve Teknoloji

Xiaomi mi band 10 ile mi band 9 arasındaki farklar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2026
0 1 dakika okuma süresi
Önemli İyileştirmeler (Band 10’un Üstün Yönleri)
  • Ekran: Daha büyük, daha parlak ve simetrik çerçeveli → Daha modern görünüm, renkli kadranlar ve widget’lar daha iyi görünüyor. Güneş altında daha okunaklı.
  • Takip Doğruluğu: Manyetometre (pusula) sayesinde yön takibi, yüzme ve koşu gibi hareketlerde daha hassas. Uyku takibi daha gelişmiş (kişiselleştirilmiş önerilerle).
  • Diğer Yenilikler: Kalp atış hızını üçüncü parti cihazlara (örneğin bisiklet bilgisayarına) Bluetooth ile yayınlama, mini oyunlar ve daha akıcı arayüz.
  • Tasarım: Seramik versiyon globalde ilk kez mevcut (daha premium his). Önceki kayışlar (Band 9) genellikle uyumlu.

Benzer Yönler

  • Pil ömrü, su geçirmezlik, spor modu sayısı ve temel sağlık takibi (kalp atış, SpO2, stres, adım) büyük ölçüde aynı.
  • Dahili GPS, hoparlör/mikrofon veya global NFC yok (NFC sadece Çin modellerinde sınırlı).
  • Fiyat/performans odaklı, uygun fiyatlı bileklik.

Band 10, büyük bir devrim değil ama ekran ve sensör iyileştirmeleriyle özellikle Band 8 veya daha eski modellerden geçenler için değer bir yükseltme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2026
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi Mi Band 10 veya 9 kutudan ilk açılışta nasıl aktif edilir?

3 Ocak 2026

Vivo X300 Pro ile Vivo X300 farkları neler? 20 Bin TL fark değer mi?

2 Ocak 2026

kiwi kap-6730 ile Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact farkları neler

25 Aralık 2025

Xiaomi mi band 10 pusula kalibre sorunu çözümü

5 Aralık 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu