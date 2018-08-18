Xiaomi Mi A2 Lite ile Xiaomi Mi A2 farkları

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Xiaomi şüphesiz ülkemizde çok seviliyor ve büyük oranda kullanıcı sayısına ulaşmış durumdadır.

Xiaomi Mi A2 Lite modeli tanıtıldıktan sonra bu telefonu almak isteyenler sabırsızlıkla fiyatı merak ediyordu. Bugün 17 Ağustos 2018 tarihi itibari ile fiyatını 1549 TL olarak açıklandı. Şimdi bu telefonu almak isteyenler Xiaomi Mi A2 Lite modelini mi yoksa Xiaomi Mi A2 modelini mi alsam diye kararsız kalmaktadır.

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Mi A2 Lite ve Xiaomi Mi A2 arasındaki farkları sizlere yazmak istiyoruz. Aslında size uzun uzun yazmak isterdik fakat siz okumaktan sıkılırsınız bizde yazmakta zorlanırız diye sizlere basit bir karşılaştırma tablosu hazırlamak istiyoruz.

İlk olarak Xiaomi Mi A2 Lite modeli 1549 TL, Xiaomi Mi A2 modeli ise 1999 TL’den satılmaktadır. Aralarındaki fark miktarı 400 TL civarında olduğu için kararsız kalmanız çok normaldir. Performans olarak Mi A2 modeli ağır basmaktadır. MicroSD hafıza kartı desteği ve batarya kapasitesi ile Mi A2 Lite modeli öne çıkmaktadır. Ekran boyutu da farklı olduğu için artık kendiniz tercihinizi yapmalısınız.