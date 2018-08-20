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Xiaomi Mi A2 Lite modeli uzun zaman önce tanıtıldığı zaman teknik özellikleri ile oldukça beğenildi.

Türkiye’ye ne zaman gelir diye beklenirken 1549 TL’den Xiaomi Mi A2 Lite satılmaya başlandı.

Akıllı telefonlarda ekran kırılması olayları çok yaşandığı için mecburen ekran koruyucu kullanmanız gerekmektedir. İnternette ve telefon dükkanlarında Xiaomi Mi A2 Lite ekran koruyucu diye arattığınız da bulamama ihtimaliniz yüksektir.

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Mi A2 Lite ekran koruyucusuna başka hangi modelin ekran koruyucusu olacağı konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Xİaomi Mi A2 Lite modeline uyan ekran koruyucusu Huawei P20 Lite modelidir.

Bu iki telefonunda ekran boyutu 5.84 inç olduğu için sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tasarım olarakta birbirlerine yakın olduğu için en iyi denk gelen ekran koruyucu P20 Lite’ın olmaktadır.

Herhangi bir sorunuz varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.