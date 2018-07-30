Xiaomi Mi 8 (128 GB) fiyatı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 8 fiyatları açıklanmaya başladı. Xiaomi’nin bu modeli uzun zamandır akıllı telefon tutkunları tarafından bekleniyordu.

Tasarım ve fiyat performansını bir arada sunan Xiaomi Mi 8 teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Xiaomi Mi 8 ekran özellikleri: Bu model 6.21 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran 402 PPI Piksel yoğunluğunda ve AMOLED ekran teknolojisini kullanmaktadır. Ekran arayüzü olarak MIUI 9.5 bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 83/82’dir.

Mi 8 Batarya özellikleri: Xiaomi Mi 8’de 3400 mAh’lık bir batarya bulunuyor. Hızl şarj özelliği ile 5 dakikalık şarj ile 2 saate yakın kullanım sağlayabilirsiniz. Qualcomm Quick Charge 4.0 hızlı şarj teknolojisine sahiptir.

Xiaomi Mi 8 kamera özellikleri: Kamerası ile ses getirmeyi hedefleyen bu modelde 12 megapiksellik ana kamera bulunmaktadır. Bu ana kamera F1.8 diyafram açıklığına sahiptir. Ana kamera ise 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası 12 megapikseldir. Bu ikinci arka kamera F2.4 diyafram açıklığı sağlamaktadır. Ayrıca 2X optik zoom desteğide sağlamaktadır. Selfie kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde ve F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.

Xiaomi Mi 8 performans özellikleri: Performans canavarı olan bu model de 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması söz konusu değildir. Dahili depolama hafızası 128 GB’dır. Maalesef microSD hafıza kartı desteği bulunmamaktadır.

Xiaomi Mi 8 boyutları: 154.9 mm boy, 74.8 mm en, 7.6 mm kalınlık ve 175 gram ağırlığına sahiptir.

Xiaomi Mi 8 diğer özellikleri: İşletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü olarak gelecektir. 4.5G teknolojisi ise CAT 16’dır. NFC ve parmak izi okuyucusuda bulunmaktadır.

Xiaomi Mi 8 (128 GB) Türkiye satış fiyatı ise 3899 TL olarak açıklandı.

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