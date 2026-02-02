Xiaomi mi 15 ultra ile Xiaomi mi 14 ultra farkları neler

Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 15 Ultra (resmi adıyla Xiaomi 15 Ultra) ile Xiaomi 14 Ultra arasındaki farklar, 2025 modelinin bir yıl sonraki halı olarak genel olarak işlemci, batarya, kamera (özellikle telefoto), ekran parlaklığı, depolama ve yazılım gibi alanlarda iyileştirmeler getiriyor. Her ikisi de Leica ortaklığıyla premium kamera telefonu olarak konumlanıyor ve tasarım/boyut olarak çok benzer (6.73 inç ekran, IP68, alüminyum çerçeve).Aşağıda ana farkları karşılaştırmalı tablo ve detaylı açıklama şeklinde listeledim (GSMArena, NanoReview, Trusted Reviews, PhoneArena gibi kaynaklardan derlenen güncel verilere göre, Şubat 2026 itibarıyla):Ana Fark Tablosu (Karşılaştırma)

Özellik
Xiaomi 14 Ultra (2024)
Xiaomi 15 Ultra (2025)
Yorum / Kazananı
Çıkış Tarihi
Şubat 2024
Şubat 2025 (Global Mart 2025)
15 Ultra daha yeni
İşlemci
Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
Snapdragon 8 Elite (3 nm)
15 Ultra: %25-30 daha yüksek performans (AnTuTu ~2.5M vs ~2M), daha verimli, daha az ısınma
RAM / Depolama
12-16 GB LPDDR5X / UFS 4.0
12-16 GB LPDDR5X / UFS 4.1
15 Ultra: Daha hızlı depolama
Ekran
6.73″ LTPO AMOLED, 3200×1440, 120 Hz, ~3000 nit peak
6.73″ LTPO AMOLED, 3200×1440, 120 Hz, ~3200 nit peak (veya 1600 nit testlerde daha yüksek)
15 Ultra: Daha parlak, daha iyi görünürlük
Batarya
5000 mAh (Global) / 5300 mAh (China)
5410 mAh (Global) / 6000 mAh (China)
15 Ultra: %30-40 daha uzun pil ömrü (testlerde 30+ saat vs 22 saat)
Şarj
90W kablolu, 80W kablosuz, 10W ters kablosuz
90W kablolu, 80W kablosuz, 10W ters kablosuz
Aynı
Kamera (Arka)
Quad: 50MP ana (1″ sensör, değişken diyafram f/1.6-4.0), 50MP ultra geniş, 50MP 3.2x tele, 50MP 5x periskop tele (Leica)
Quad: 50MP ana (1″ sensör), 50MP ultra geniş, 50MP 3x tele, 200MP periskop tele (4.3x ~100mm, OIS) (Leica)
15 Ultra: 200MP tele ile daha yüksek zoom çözünürlüğü, ancak 14 Ultra’nın değişken diyaframı (variable aperture) bazı senaryolarda doğal renk/DSLR hissi veriyor (kullanıcı yorumları)
Ön Kamera
32MP
32MP
Aynı
Yazılım
Android 14 → HyperOS, 4 büyük güncelleme
Android 15 → HyperOS 3 (veya 2), 4 büyük güncelleme
15 Ultra: Daha yeni Android + HyperAI özellikleri
Bluetooth
v5.4
v6.0
15 Ultra: Daha yeni, daha iyi bağlantı
Ağırlık / Kalınlık
220-230g / 9.2mm
226-229g / 9.4mm
Çok benzer
Diğer
IP68, stereo hoparlör, ultrasonik parmak izi
IP68, stereo hoparlör, ultrasonik parmak izi, uydu iletişim (bazı modeller)
15 Ultra: Ekstra AI ve verimlilik

Detaylı Farklar ve Değerlendirme

  • Performans & Verimlilik → 15 Ultra kazanır. Snapdragon 8 Elite ile daha güçlü, daha az güç tüketen ve daha serin çalışan bir işlemci. Oyun, çoklu görev ve AI işlerinde fark hissedilir.
  • Batarya & Kullanım Süresi → 15 Ultra belirgin üstün. Global versiyonda bile daha büyük batarya + verimli işlemci sayesinde günlük kullanımda 1-2 saat ekstra ekran süresi veriyor.
  • Kamera → Tartışmalı. Her ikisi de Leica Quad setup ile zirvede. 14 Ultra’nın 1″ ana sensör + değişken diyaframı (ışık kontrolü için) bazı kullanıcılara göre daha “doğal/DSLR-like” renk veriyor. 15 Ultra’nın 200MP periskop tele’si (daha yüksek çözünürlük, 4.3x zoom) zoom çekimlerde avantajlı ama genel fotoğraf kalitesinde dev fark yok – bazı incelemelerde 14 Ultra hala önde görülüyor.
  • Ekran & Tasarım → Çok benzer, 15 Ultra biraz daha parlak ve cam koruması (Xiaomi Shield Glass 2.0) daha dayanıklı.
  • Yazılım & Güncellemeler → 15 Ultra daha yeni Android ile başlıyor, AI özellikleri (HyperAI) daha gelişmiş.
