Xiaomi mi 15 ultra ile Xiaomi mi 14 ultra farkları neler

Xiaomi Mi 15 Ultra (resmi adıyla Xiaomi 15 Ultra) ile Xiaomi 14 Ultra arasındaki farklar, 2025 modelinin bir yıl sonraki halı olarak genel olarak işlemci, batarya, kamera (özellikle telefoto), ekran parlaklığı, depolama ve yazılım gibi alanlarda iyileştirmeler getiriyor. Her ikisi de Leica ortaklığıyla premium kamera telefonu olarak konumlanıyor ve tasarım/boyut olarak çok benzer (6.73 inç ekran, IP68, alüminyum çerçeve).Aşağıda ana farkları karşılaştırmalı tablo ve detaylı açıklama şeklinde listeledim (GSMArena, NanoReview, Trusted Reviews, PhoneArena gibi kaynaklardan derlenen güncel verilere göre, Şubat 2026 itibarıyla):Ana Fark Tablosu (Karşılaştırma)

Özellik Xiaomi 14 Ultra (2024) Xiaomi 15 Ultra (2025) Yorum / Kazananı Çıkış Tarihi Şubat 2024 Şubat 2025 (Global Mart 2025) 15 Ultra daha yeni İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) Snapdragon 8 Elite (3 nm) 15 Ultra: %25-30 daha yüksek performans (AnTuTu ~2.5M vs ~2M), daha verimli, daha az ısınma RAM / Depolama 12-16 GB LPDDR5X / UFS 4.0 12-16 GB LPDDR5X / UFS 4.1 15 Ultra: Daha hızlı depolama Ekran 6.73″ LTPO AMOLED, 3200×1440, 120 Hz, ~3000 nit peak 6.73″ LTPO AMOLED, 3200×1440, 120 Hz, ~3200 nit peak (veya 1600 nit testlerde daha yüksek) 15 Ultra: Daha parlak, daha iyi görünürlük Batarya 5000 mAh (Global) / 5300 mAh (China) 5410 mAh (Global) / 6000 mAh (China) 15 Ultra: %30-40 daha uzun pil ömrü (testlerde 30+ saat vs 22 saat) Şarj 90W kablolu, 80W kablosuz, 10W ters kablosuz 90W kablolu, 80W kablosuz, 10W ters kablosuz Aynı Kamera (Arka) Quad: 50MP ana (1″ sensör, değişken diyafram f/1.6-4.0), 50MP ultra geniş, 50MP 3.2x tele, 50MP 5x periskop tele (Leica) Quad: 50MP ana (1″ sensör), 50MP ultra geniş, 50MP 3x tele, 200MP periskop tele (4.3x ~100mm, OIS) (Leica) 15 Ultra: 200MP tele ile daha yüksek zoom çözünürlüğü, ancak 14 Ultra’nın değişken diyaframı (variable aperture) bazı senaryolarda doğal renk/DSLR hissi veriyor (kullanıcı yorumları) Ön Kamera 32MP 32MP Aynı Yazılım Android 14 → HyperOS, 4 büyük güncelleme Android 15 → HyperOS 3 (veya 2), 4 büyük güncelleme 15 Ultra: Daha yeni Android + HyperAI özellikleri Bluetooth v5.4 v6.0 15 Ultra: Daha yeni, daha iyi bağlantı Ağırlık / Kalınlık 220-230g / 9.2mm 226-229g / 9.4mm Çok benzer Diğer IP68, stereo hoparlör, ultrasonik parmak izi IP68, stereo hoparlör, ultrasonik parmak izi, uydu iletişim (bazı modeller) 15 Ultra: Ekstra AI ve verimlilik

Detaylı Farklar ve Değerlendirme