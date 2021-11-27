Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 11T Pro dolar fiyatından dolayı 4000 TL zam yedi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
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Xiaomi Mi 11T Pro modeli hem performansı hem tasarımı ile oldukça popüler oldu. Xiaomi resmi internet sitesinde ilk çıktığında ön siparişe özel 8.999 TL‘den satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz hafta dolar fiyatının hızlı bir şekilde artmasından sonra birçok elektronik ürüne de zam geldi. Bu zamlardan sonra en çok etkilen ürünlerin arasında akıllı telefonlar gelmektedir.

Mi 11T Pro modelinin güncel fiyatlarına baktığımızda 4000 TL civarlarında bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. E-Ticaret sitelerindeki fiyatı 12.999 TL’ye çıktığını görüyoruz. Fakat işin ilginç tarafı ise Xiaomi resmi internet sitesinde hala Mi 11T Pro modelinin fiyatı 8.999 TL olarak gözükmesidir.

Acaba fiyatlarını mı güncellemeyi unuttular? Yoksa sipariş verseniz de gönderim yaparlar mı soruları akıllara geliyor. İlerleyen günlerde bu konu hakkında sizlere ek bilgi vereceğiz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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