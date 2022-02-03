Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 11T kutusundan 67 W şarj aleti çıkması gerekir

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Şubat 2022
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Xiaomi Mi 11T modeli teknolojik donanımı ve performansı ile akıllı telefon alacakların dikkatini çekmeyi başardı. Artan kur fiyatlarından sonra Mi 11T modeli 10.000 TL civarlarına kadar çıktı.

E-Ticaret sitelerine baktığınızda Global versiyon adı altında satılan telefonlar bulunmaktadır. Xiaomi Mi 11T global versiyonlu olan modellerin çoğu Xiaomi Mi Türkiye garantisi kapsamında değildir. Resmi garantili olmadığı için fiyatları 6.200 TL civarlarında satılmaktadır.

Fakat dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi 11T modeli 67 W şarj gücüne sahiptir. Telefonu aldığınızda size 67 W’lık olan şarj cihazını vermeleri gerekmektedir. Fakat gelen yorumlara bakıldığında 33 W normal şarj cihazı verildiğini öğrendik.

Xiaomi Mi 11T Orjinal şarj cihazı (67W)

33 W şarj cihazı ile tam performanslı olarak telefonu şarj edemezsiniz. Evet şarja taktığınızda turbo şarj yazacaktır. Fakat 33 W ile şarj olacağını unutmayın. Yani telefonu satacak kişi size 33 W şarj cihazının orjinal olduğuna inanmayınız.

Xiaomi 67 W orjinal şarj cihazını 499 TL’ye ekstradan almak zorunda kalırsınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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