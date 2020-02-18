Xiaomi Mi 10 yorumları ve teknik özellikleri

Uygun fiyat ve performansı bir arada sunan Xiaomi, yeni amiral gemisi modelini tanıttı.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro olmak üzere 2 farklı model tanıtıldı.

Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri

6.67 inçlik 386 PPI Piksel yoğunluğuna sahip dev bir AMOLED ekranı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı % 89.59’dur. Birkaç yıl önce yüzde 70 civarlarına iyi diyorduk. Artık 90’lara yaklaştık.

Bu telefonu 4780 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır.

108 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu kamerada optik görüntü sabitleyici bulunuyor. Arka ana kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kayıt yapabilirsiniz. İkinci arka kamera 13 MP çözünürlüğünde ve bu kamera ile F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. Üçüncü arka kamerası 2 MP çözünürlüğünde ve makro çekim özelliği gelmektedir. Dördüncü arka kamera 2 MP’dir ve derinlik algısı özelliği gelmektedir.

2.84 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 chipset bulunmaktadır. Adreno 650 grafik işlemcisi ile hiçbir oyunda sıkıntı yaşamayacaksınız. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır. Xiaomi Mi 10 hafıza kartı takılıyor mu diye araştırma yapıyorsanız bu sorunun yanıtı maalesef hayır olacaktır. 8 GB RAM ile yavaşlama ve donma söz konusu olmayacak gibi gözükmektedir.

NFC, kızılötesi ve parmak izi okuyucusu ile Xiaomi Mi 10 oldukça başarılı bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 10 Türkiye fiyatı ne kadar diye merak ediyorsanız henüz ülkemizde satışa sunulmadı. Fakat yurtdışında 3460 TL civarlarında satılmaktadır. Vergiler birlikte ne kadar olur bunu zaman gösterecektir.