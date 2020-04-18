Xiaomi Mi 10 kamerası nasıl?

Xiaomi Mi 10 modeli üst segmentte yer alan performans olarak zirve donanıma sahip bir akıllı telefondur.
Bu yazıda size Xiaomi Mi 10 kamera donanımından detaylı olarak bahsetmek istiyoruz. Birçok kişi modeli almadan önce kameraya çok önem vermektedir.
Xiaomi Mi 10 ana kamera: 108 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu kamerada optik görüntü sabitleyici bulunmaktadır. F1.69 diyafram açıklığı ve çift tonlu LED flaşı yer alıyor. Arka ana kamera ile 4320p çözünürlüğünde Ultra HD 8K video kaydı çekebilirsiniz.
Arka ana kamera özellikleri şöyle;
Portre Modu (Bokeh)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Makro (Macro) Çekim (2 cm)
Samsung ISOCELL Bright HMX
Seri Çekim (Burst) Modu
0.8μm (1.6μm) Piksel
7 Elementli Lens
Arka ana kamera video kayıt özellikleri
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Portre Modu (Bokeh)
Time-lapse Video Kayıt
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
İkinci arka kamera: 13 MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera sayesinde ekstra geniş açı özelliği gelmektedir.
Üçüncü arka kamera: 2 MP çözünürlüğünde ve F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. Bu kamera ile Makro çekim özelliği gelmektedir.
Dördüncü arka kamera: 2 MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. Bu kamera ile makro çekim özelliği gelmektedir.
Ön kamera: 20 MP çözünürlüğünde F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.
Ön kamera ile gelen özellikler
Portre Modu
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
HDR
Sanal Flaş
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt
Gesture Shot
Yapay Zeka (AI) İyileştirme
Zamanlayıcı (self-timer)
720p @ 120fps Kayıt