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Xiaomi konum izni verilmiş uygulamaları görme ve kapatma

tarafından 14 Aralık 2020 Tarihinde eklendi

Akıllı telefonlarda uygulamalar sayesinde alışveriş, sörf, oyun v.s. v.s. bütün işlemler uygulamalar ile yapılmaktadır. Uygulamalar ihtiyaçlarına göre sizden bazı kullanım izinleri istemektedir. Siz bu uygulamaları yüklediğinizde size istediği izinleri sorar ve kabul ettiğiniz takdirde arka planda işlemlerini yapacaktır.

Bu yazımızda sizlere “konum” izini verdiğiniz uygulamaların listesini nasıl göreceğinizi ve istemediğiniz uygulamaların izinlerini nasıl iptal edebileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Not-1: Bazı uygulamaların konum bilgilerini kapatırsanız doğru verim alamazsınız. Örnek vermek gerekirse Google haritalar uygulamasında konum izinini iptal ederseniz program doğru dürüst çalışmayacaktır.

Not-2: Aşağıdaki anlatım Xiaomi MIUI 12.0.2.0 sürümüne göre yapılmıştır.

Konum izni almış uygulamaları görme adımları

İlk olarak telefonun “Ayarlar” kısmına giriş yapınız.

Daha sonra en alt bölümde “Konum” kategorisini göreceksiniz.

Burada “Uygulama İzni“seçeneğini göreceksiniz.

Bu bölüm açıldığında aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir listeleme ile karşılaşacaksınız.

Reddedilenler listesinde uygulamaların herhangi bir tanesine tıkladığınızda konum izni hakkında seçenekler sunacaktır.

  • Her zaman izin ver
  • Yalnızca uygulama kullanırken izin ver
  • Reddet

Bu 3 seçenekten size uygun olanı seçmeniz yeterli olacaktır.

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