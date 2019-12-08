Xiaomi hard reset nasıl atılır (Resimli Anlatım)

Bu yazıda sizlere Xiaomi hard format nasıl atılır konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Birçok kişi Xiaomi hard format atma konusunda tedirgin oluyor ve yapamamaktadır. Özellikle Xiaomi modellerine gelen MIUI güncellemelerini yaparken mevcut olan sürümün üzerine güncelleme yapılınca dosyalar birbirili çakıştığı için hatalara sebep olabilmektedir. MIUI güncellemeleri sonrasında hard reset atmak telefonu rahatlatacak ve sizleri sorunlardan kurtacaktır.

Genellikle Xiaomi hard format deyince kullanıcılar Ayarlar > Telefon Hakkında > Yedekle ve sıfırla menüsünü kullanmaktadır. Bu Xiaomi soft reset atmadır. Bu sadece telefondaki verileri temizleyecektir. Bu iki reset işlemlerini karıştırmayınız.

Gelelim Xiaomi Hard reset nasıl atılır?

Not: Reset işlemine başlamadan önce telefonun şarj oranı en az yüzde 30 seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Reset işlemi sırasında telefon kapanması başka sorunlara sebep olabileceğini unutmayınız.

1. Adım: İlk olarak telefonu kapatınız.

2. Adım: Telefon tamamen kapandıktan sonra güç tuşu ile ses açma tuşlarına aynı anda basılı tutunuz.

3. Adım : Redmi yazısı görünce basılı tutmaya devam ediniz. Taki ekranda Karşınıza Reboot, Wipe Data ve Connect with MIAssistant diye menü çıkacaktır. Bu menüyü görünce tuşları basmayı bırakınız.

4. Adım: Artık ses açma ve kapama tuşları seçenek seçme ve güç tuşunuzda onaylama görevi görecektir.

5. Adım: Siz seçeneklerden “Wipe Data” üzerine gelin ve onaylayınız. Aşağıdaki ekran görüntüsü size yardımcı olacaktır.

6. Adım: Açılan ekranda aşağıdaki gibi “Wipe All Data” seçeneğine geçiş yapınız.

7. Adım: Son olarak aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Confirm” seçeneğine basınız.

Yukarıdaki işlemler sonrasında telefona hard reset atmış olacaksınız.

Xiaomi Soft reset (fabrika ayarlarına dönme) nasıl atılır?

Ayarlar > Telefon Hakkında > Yedekle ve sıfırla adımlarını takip ederek telefonu fabrika ayarların yani soft reset atabilirsiniz.

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