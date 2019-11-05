Xiaomi fotoğraflarda Shot on yazısı kaldırma

Bu yazıda sizlere Xiaomi modellerinde fotoğraf çektikten sonra sol alt köşeye yada farklı bir alana filigram yazısı nasıl kaldırılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Filigramdan kastımız örnek vermek gerekirse Pocophone F1 kullanıyorsanız fotoğraf çektikten sonra otomatik olarak sol alt köşede ” POCOPHONE” Shot on Pocophone F1 yazısını görürsünüz. Xiaomi modellerinde çoğu zaman bu yazıyı görürsünüz.
Telefonu ilk aldığınızda fabrika ayarlarında bu yazı otomatik olarak açık bırakılmaktadır.
Xiaomi filigram yazısı kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.
1. İlk olarak “Kamera” giriş yapınız.
2. Sağ üst köşede bulunan “Ayarlar” sekmesine basınız.
3. Aşağıdaki fotoğrafta gözüken “Cihaz Etiketi” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır.
Cihaz etiketi butonunu kapattıktan sonra artık fotoğraflarınızda herhangi bir yazı çıkmayacaktır. Tekrar açmak istersenizde aynı şekilde butonu aktif etmeniz gerekmektedir.