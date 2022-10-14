Bilim ve Teknoloji

Xiaomi cihaz kilitlendiğinde kilit sesi gelmiyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
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Xiaomi cihazlarında ekranı güç tuşuna bastığınızda kilitleme sesi gelmektedir. Aslında bütün cihazlarda bu özellik yer almaktadır. Fakat telefonunuzda bu özellik açık olmadığı zaman ses gelmiyor. Telefonu ilk aldığınızda bu özellik aktif olmayabilir. Gerekli ayarı yaptıktan sonra kilit ses gelecektir.

İlk olarak telefondan “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Daha sonra “Ses-Titreşim” bölümüne geçiş yapınız.

Açılan sayfanın en altında “Ek Ayarlar” kategorisine basınız.

Son olarak “Cihaz kilitlendiğinde ses çal” butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Not: Kilit sesi butonunu aktif ettiğinizde yinede ses gelmiyorsa büyük ihtimal telefonunuzun güç tasarrufu açık kalmıştır. Güç tasarrufu açıkken kilit sesi gibi birçok ekstra özellik kapanmaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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