Xiaomi arama hatırlatıcı özelliği (Pocophone F1)

Size gelen aramaları görmediğiniz zaman telefonunuz tekrar size hatırlatması konusunda bilgi vermek istedik. Aşağıda yapacağımız anlatım için ekstra 3.parti uygulama yüklemenize gerek yoktur. Anlattığımız model Xiaomi Pocophone F1 modeline göre olduğunu hatırlatmak isteriz.
İlk olarak aşağıdaki fotoğrafta gösterilen arama ekranı bölümüne giriş yapınız. Daha sonra sol alt kırmızı kare alanı içinde bulunan butona basınız.
Açılan ekranda “Gelişmiş Ayarlar” bölümüne geçiş yaptığınızda “Cevapsız arama hatırlatıcıları” altında seçenekler çıkacaktır. Size uygun olan hatırlatıcı seçeneklerini belirlemeniz yeterli olacaktır.
Not: Xiaomi Pocophone F1 modeli hakkında bize sormak istediğiniz sorular varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.