Xiaomi arama hatırlatıcı özelliği (Pocophone F1)

Lenovo’nın yeni modeli Z6 Pro tanıtıldı. Üst segment donanımı ile oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Lenovo akıllı telefon sektöründe son zamanların ses getiren markası olmaya devam ediyor. İçindekiler1 Lenovo Z6...

Her hafta salı günleri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanmaktadır. Son yayınlanan bölümde bir şarkı çok beğenildi. Hızır Reis hapishane yetiş ya hızır şarkısı çaldı. Dizi tutkunları normal olarak...