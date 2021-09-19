Sitemizi takip edenler uzun zamandır Xiaomi kullanıcısı olduğumuzu bilmektedir. Bu yazımızda sizlere 4.5G’den 3G’ye nasıl çevireceğiniz konusunda bilgi vermek istedik.

Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyalım diyebiliriz. Bazı kırsal kesimlerde 4.5G’den performans alamadığınız zaman 3G’den daha hızlı bir verim alabilirsiniz.

Xiaomi 4.5G’den 3G’ye nasıl geçilir?

İlk olarak telefondan “ Ayarlar ” sekmesine giriniz.

” sekmesine giriniz. Daha sonra “ SIM kartlar * Mobil Ağlar bölümüne geçiş yapınız.

bölümüne geçiş yapınız. Bu bölümde eğer telefonunuz iki SIM kart destekliyorsa aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir seçenek çıkacaktır.

Yukarıdaki gibi sizin hattınızın olduğu kısma tıklayınız.

Aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız.

Erişim noktası adları bölümüne girdiğiniz artık internet hızı seçiminizi yapabilirsiniz.

Not: Xiaomi 4.5G’den 3G’ye düşürme resimli anlatımı Xiaomi Pocophone F1 modeline göre yapılmıştır. Farklı modellerde farklı MIUI arayüzü versiyonlarından dolayı menü değişiklikleri olabilir. Fakat genel olarak anlatım kanalı bu şekildedir.