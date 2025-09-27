Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro arasındaki farkları

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro arasındaki temel farklar şunlardır:

1. Tasarım ve Malzeme Kalitesi

Xiaomi 15T: Plastik çerçeve ve cam fiber arka yüzey kullanıyor. Daha hafif (194g) ve ince (7.5mm).

Xiaomi 15T Pro: Alüminyum alaşım çerçeve ile daha premium bir his sunuyor. Biraz daha ağır (210g) ve kalın (8mm). Her iki cihaz da IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

2. Ekran

Her ikisi de 6.83 inç AMOLED ekran, 1220×2712 çözünürlük, 3200 nit parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve Corning Gorilla Glass 7i koruma sunuyor.

Xiaomi 15T: 120Hz yenileme hızı.

Xiaomi 15T Pro: 144Hz yenileme hızı ile daha akıcı bir deneyim, özellikle oyuncular için avantajlı.

3. Performans

Xiaomi 15T: MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemci (4nm), Mali-G720 MC7 GPU. Günlük kullanım ve çoğu oyun için yeterli.

Xiaomi 15T Pro: Daha güçlü MediaTek Dimensity 9400+ işlemci (3nm), Immortalis-G925 GPU ile daha iyi grafik performansı ve ray-tracing desteği. AnTuTu’da yaklaşık %45 daha yüksek performans (2718K vs. 1872K). Oyun ve ağır uygulamalarda daha iyi.

4. Kamera

Her ikisi de 50MP ana kamera (Leica Summilux), 12MP ultra geniş açı ve 50MP telefoto lens içeriyor.

Xiaomi 15T: Ana kamera f/1.7 diyafram, 2x optik zoom (46mm).

Xiaomi 15T Pro: Ana kamera f/1.6 diyafram, daha büyük 1/1.31″ sensör (Light Fusion 900), 5x optik zoom (115mm periskop lens). Ayrıca 8K video kaydı ve 960FPS yavaş çekim desteği var. Pro, daha iyi düşük ışık performansı ve zoom yetenekleri sunuyor.

5. Batarya ve Şarj

Her ikisi de 5500mAh batarya kapasitesine sahip.

Xiaomi 15T: 67W kablolu şarj (tam dolum ~50 dakika).

Xiaomi 15T Pro: 90W kablolu şarj (tam dolum ~36 dakika) ve 50W kablosuz şarj desteği.

6. Bağlantı

Xiaomi 15T: Wi-Fi 6E desteği.

Xiaomi 15T Pro: Wi-Fi 7 desteği, daha hızlı indirme hızları (7300 MBits/s vs. 5170 MBits/s) ve entegre LTE.

7. Depolama Seçenekleri

Xiaomi 15T: 12GB RAM ile 256GB veya 512GB depolama.

Xiaomi 15T Pro: 12GB RAM ile 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçenekleri.

8. Fiyat

Xiaomi 15T: 256GB için £549 (~67,990 INR), 512GB için £599.

Xiaomi 15T Pro: 256GB için £649 (~82,990 INR), 512GB için £699, 1TB için £799.

Hangi Cihazı Seçmeli?

Xiaomi 15T: Daha uygun fiyatlı, günlük kullanım ve standart oyunlar için yeterli. Hafiflik ve incelik önemliyse tercih edilebilir.

Xiaomi 15T Pro: Daha güçlü işlemci, daha iyi kamera (özellikle zoom), daha hızlı şarj ve premium yapı arayanlar için ideal. Oyuncular ve profesyonel fotoğrafçılar için daha uygun