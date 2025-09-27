Xiaomi 15T Pro detaylı özellikleri ve fiyatı
Xiaomi 15T Pro’nun temel özellikleri, resmi Xiaomi Global sitesi ve çeşitli inceleme kaynaklarına dayanılarak aşağıda detaylı bir şekilde özetlenmiştir:
Genel Özellikler
İşletim Sistemi: Android 15, HyperOS 2.0 arayüzü (5 yıl büyük OS güncellemesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi)
İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+ (3nm)
CPU: 1 x Cortex-X925 @3.73GHz, 3 x Cortex-X4 @3.3GHz, 4 x Cortex-A720 @2.4GHz
GPU: Immortalis-G925 MC12
NPU: MediaTek NPU 890 (yapay zeka işlemleri için)
RAM ve Depolama:
12GB LPDDR5X RAM
256GB, 512GB veya 1TB UFS 4.1 depolama (genişletilemez)
Boyutlar ve Ağırlık:
162.7 x 77.9 x 7.96 mm
210 gram
IP68 su ve toz geçirmezlik (3 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı)
Malzeme:
Ön: Corning Gorilla Glass 7i
Çerçeve: 6M13 alüminyum alaşım
Arka: Cam elyaf kaplama (parmak izi tutmaz mat doku)
Renkler: Siyah, Gri, Mocha Gold
Ekran
Tür: 6.83 inç AMOLED, 68 milyar renk, 144Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı (oyun modunda 2560Hz anlık)
Çözünürlük: 2772 x 1280 piksel (~447 ppi)
Parlaklık: 3200 nit (tepe noktası, ekranın %25’inde)
Özellikler:
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz ve Sirkadiyen Dostu sertifikaları
DCI-P3 renk gamı, DC dimming, Always-On Display
LIPO teknolojisi ile ultra ince 1.5mm çerçeveler (~%90.4 ekran-gövde oranı)
Kamera
Arka Kamera (Leica Summilux optik lens):
50MP Ana Kamera: Light Fusion 900 sensör, f/1.62, 23mm, OIS, 2.4μm 4’ü 1 arada Süper Piksel
50MP Süper Telefoto: f/3.0, 115mm, 5x optik zoom, OIS
12MP Ultra Geniş Açı: f/2.2, 15mm, 120° görüş açısı
Kamera Özellikleri:
Leica Authentic ve Vibrant modları, Leica filtreleri, klasik deklanşör sesi
Xiaomi ProFocus (hareket takibi, göz takibi, hareket yakalama)
100x dijital zoom, HDR, portre modu, süper makro, panorama, uzun pozlama
8K@30fps, 4K@120fps, 1080p@960fps yavaş çekim video kaydı
HDR10+ video, 10-bit Log format, LUT parametreleri
Ön Kamera:
32MP, f/2.2, 21mm, 4K@30fps HDR10+ video
Batarya ve Şarj
Kapasite: 5500mAh Li-Po batarya
Şarj:
90W HyperCharge kablolu şarj (0-100% 36 dakikada)
50W HyperCharge kablosuz şarj (0-100% 56 dakikada)
Özellikler: Hızlı şarj, kablosuz şarj, değiştirilemez batarya
Bağlantı
Ağ: 5G, 4G LTE, HSPA+
Wi-Fi: Wi-Fi 7, çift bant
Bluetooth: 6.0
Konumlandırma: GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
Diğer: NFC, kızılötesi port, USB-C 2.0 (OTG destekli)
SIM: Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM veya eSIM + eSIM)
Ses
Hoparlör: Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve Hi-Res Wireless sertifikalı
Mikrofon: 3 mikrofon dizisi
Sensörler ve Ek Özellikler
Sensörler: Ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, ışık, manyetometre, barometre
Soğutma: Xiaomi 3D IceLoop sistemi (buhar odası, CPU için 3D çıkıntı tasarımı)
Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i, %100 daha iyi çizilme direnci
Performans: AnTuTu 10 puanı: 2.718.159 (26. sırada)
Tasarım ve Dayanıklılık
Düz ekran ve arka panel, iPhone benzeri kutu tasarım
Mat arka yüzey, parmak izi tutmuyor
IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı yüksek dayanıklılık
Yüksek mukavemetli 6M13 alüminyum çerçeve
Fiyat (Türkiye)
12GB + 256GB: 46.999 TL
12GB + 512GB: 49.999 TL
12GB + 1TB: 54.999 TL
Değerlendirme
Xiaomi 15T Pro, amiral gemisi özelliklerini orta-üst segment fiyatla sunuyor. Leica ortaklı kamera sistemi, güçlü işlemci, yüksek yenileme hızlı AMOLED ekran ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkıyor. Ancak, ultra geniş açılı kameranın performansı bazı rakiplerine kıyasla zayıf bulunmuş ve HyperOS arayüzü bazı kullanıcılar için fazla özelleştirme içerdiği için eleştirilmiş.