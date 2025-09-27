Xiaomi 15T Pro detaylı özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 15T Pro’nun temel özellikleri, resmi Xiaomi Global sitesi ve çeşitli inceleme kaynaklarına dayanılarak aşağıda detaylı bir şekilde özetlenmiştir:

Genel Özellikler

İşletim Sistemi: Android 15, HyperOS 2.0 arayüzü (5 yıl büyük OS güncellemesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi)

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+ (3nm)

CPU: 1 x Cortex-X925 @3.73GHz, 3 x Cortex-X4 @3.3GHz, 4 x Cortex-A720 @2.4GHz

GPU: Immortalis-G925 MC12

NPU: MediaTek NPU 890 (yapay zeka işlemleri için)

RAM ve Depolama:

12GB LPDDR5X RAM

256GB, 512GB veya 1TB UFS 4.1 depolama (genişletilemez)

Boyutlar ve Ağırlık:

162.7 x 77.9 x 7.96 mm

210 gram

IP68 su ve toz geçirmezlik (3 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı)

Malzeme:

Ön: Corning Gorilla Glass 7i

Çerçeve: 6M13 alüminyum alaşım

Arka: Cam elyaf kaplama (parmak izi tutmaz mat doku)

Renkler: Siyah, Gri, Mocha Gold

Ekran

Tür: 6.83 inç AMOLED, 68 milyar renk, 144Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı (oyun modunda 2560Hz anlık)

Çözünürlük: 2772 x 1280 piksel (~447 ppi)

Parlaklık: 3200 nit (tepe noktası, ekranın %25’inde)

Özellikler:

HDR10+, Dolby Vision

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz ve Sirkadiyen Dostu sertifikaları

DCI-P3 renk gamı, DC dimming, Always-On Display

LIPO teknolojisi ile ultra ince 1.5mm çerçeveler (~%90.4 ekran-gövde oranı)

Kamera

Arka Kamera (Leica Summilux optik lens):

50MP Ana Kamera: Light Fusion 900 sensör, f/1.62, 23mm, OIS, 2.4μm 4’ü 1 arada Süper Piksel

50MP Süper Telefoto: f/3.0, 115mm, 5x optik zoom, OIS

12MP Ultra Geniş Açı: f/2.2, 15mm, 120° görüş açısı

Kamera Özellikleri:

Leica Authentic ve Vibrant modları, Leica filtreleri, klasik deklanşör sesi

Xiaomi ProFocus (hareket takibi, göz takibi, hareket yakalama)

100x dijital zoom, HDR, portre modu, süper makro, panorama, uzun pozlama

8K@30fps, 4K@120fps, 1080p@960fps yavaş çekim video kaydı

HDR10+ video, 10-bit Log format, LUT parametreleri

Ön Kamera:

32MP, f/2.2, 21mm, 4K@30fps HDR10+ video

Batarya ve Şarj

Kapasite: 5500mAh Li-Po batarya

Şarj:

90W HyperCharge kablolu şarj (0-100% 36 dakikada)

50W HyperCharge kablosuz şarj (0-100% 56 dakikada)

Özellikler: Hızlı şarj, kablosuz şarj, değiştirilemez batarya

Bağlantı

Ağ: 5G, 4G LTE, HSPA+

Wi-Fi: Wi-Fi 7, çift bant

Bluetooth: 6.0

Konumlandırma: GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

Diğer: NFC, kızılötesi port, USB-C 2.0 (OTG destekli)

SIM: Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM veya eSIM + eSIM)

Ses

Hoparlör: Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve Hi-Res Wireless sertifikalı

Mikrofon: 3 mikrofon dizisi

Sensörler ve Ek Özellikler

Sensörler: Ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, ışık, manyetometre, barometre

Soğutma: Xiaomi 3D IceLoop sistemi (buhar odası, CPU için 3D çıkıntı tasarımı)

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i, %100 daha iyi çizilme direnci

Performans: AnTuTu 10 puanı: 2.718.159 (26. sırada)

Tasarım ve Dayanıklılık

Düz ekran ve arka panel, iPhone benzeri kutu tasarım

Mat arka yüzey, parmak izi tutmuyor

IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı yüksek dayanıklılık

Yüksek mukavemetli 6M13 alüminyum çerçeve

Fiyat (Türkiye)

12GB + 256GB: 46.999 TL

12GB + 512GB: 49.999 TL

12GB + 1TB: 54.999 TL

Değerlendirme

Xiaomi 15T Pro, amiral gemisi özelliklerini orta-üst segment fiyatla sunuyor. Leica ortaklı kamera sistemi, güçlü işlemci, yüksek yenileme hızlı AMOLED ekran ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkıyor. Ancak, ultra geniş açılı kameranın performansı bazı rakiplerine kıyasla zayıf bulunmuş ve HyperOS arayüzü bazı kullanıcılar için fazla özelleştirme içerdiği için eleştirilmiş.