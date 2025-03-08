Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra farkları

Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra, üst düzey akıllı telefon segmentinde dikkat çeken iki modeldir. İşte bu iki cihazın temel farkları:

Öne Çıkan Farklılıklar:

Ekran: Her iki cihaz da yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip ekranlara sahip olsa da, Xiaomi 15 Ultra’nın ekranı daha yüksek maksimum parlaklık (3200 nit) sunar.

Kamera: Xiaomi 15 Ultra, daha yüksek çözünürlüklü bir ön kameraya (32 MP) ve periskop telefoto lensine sahipken, Galaxy S24 Ultra daha yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya (200 MP) sahiptir.

Batarya: Xiaomi 15 Ultra, 6000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği ile daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj imkanı sunar.