Bilim ve Teknoloji

Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra farkları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
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Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra, üst düzey akıllı telefon segmentinde dikkat çeken iki modeldir. İşte bu iki cihazın temel farkları:

Özellik Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra
Ekran Boyutu 6.73 inç 6.8 inç
Ekran Teknolojisi AMOLED Dynamic AMOLED 2X
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 3200 piksel 1440 x 3120 piksel
Piksel Yoğunluğu 522 PPI 505 PPI
Ekran Yenileme Hızı 120 Hz 120 Hz
Parlaklık (Maks.) 3200 nit 2600 nit
Arka Kamera 50 MP (geniş) + 50 MP (telefoto) + 200 MP (periskop telefoto) + 50 MP (ultra geniş) 200 MP (geniş) + 50 MP (telefoto) + 10 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş)
Ön Kamera 32 MP 12 MP
İşlemci 4.32 GHz, Sekiz Çekirdekli 3.3 GHz, Sekiz Çekirdekli
RAM 12 GB 12 GB
Depolama 256 GB 256 GB
Batarya Kapasitesi 6000 mAh 5000 mAh
Hızlı Şarj 120W 45W
Kablosuz Şarj Var Var
Boyutlar 161.3 x 75.3 x 9.4 mm 162.3 x 79 x 8.6 mm
Ağırlık 226 g 232 g

Öne Çıkan Farklılıklar:

  • Ekran: Her iki cihaz da yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip ekranlara sahip olsa da, Xiaomi 15 Ultra’nın ekranı daha yüksek maksimum parlaklık (3200 nit) sunar.

  • Kamera: Xiaomi 15 Ultra, daha yüksek çözünürlüklü bir ön kameraya (32 MP) ve periskop telefoto lensine sahipken, Galaxy S24 Ultra daha yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya (200 MP) sahiptir.

  • Batarya: Xiaomi 15 Ultra, 6000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği ile daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj imkanı sunar.

  • Boyut ve Ağırlık: Galaxy S24 Ultra, biraz daha büyük ve ağırdır, ancak daha ince bir tasarıma sahiptir

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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