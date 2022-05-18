Xbox Game Pass Aboneliği Nasıl İptal Edilir

Xbox Game Pass sahibi orijinal oyun oynamak için en ucuz yöntemlerden birisi. Kütüphanesi futboldan, fps’e, platformdan, korkuya yüzlerce oyunla dolu. Bu oyunlara aylık 30 TL gibi düşük bir ücrete erişebiliyoruz fakat kütüphanede oynayacak oyununuzun kalmaması, sıkılmanız ya da daha fazla para vermemek gibi birçok sebeple hesabınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda da Xbox Game Pass aboneliği nasıl iptal edilir, onu göstereceğiz. Lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

1) Outlook.com’a giriyoruz ve Xbox Game Pass hesabımızın bağlı olduğu hesaba giriş yapıyoruz.

2) Sağ üstte bulunan profil fotoğrafınmza tıklıyoruz ve ardından “Microsoft hesabım”a tıklıyoruz.

3) Game Pass aboneliğimizin altında bulunan “Yönet”e tıklıyoruz.

4) “Aboneliği iptal et” diyerek aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Xbox Game Pass Yinelenen Ödeme Nasıl Kapatılır?

Ayrıca bu sayfada ödeme geçmişinize bakabilir ya da yinelenen ödemeyi iptal ederek sadece kendiniz istediğiniz zaman ödeme yapabilirsiniz. Aboneliğinizin sürdüğünü unutmanız tehlikesini karşılık biz yinelenen ödemeyi kapatmanızı tavsiye ederiz.