Bilim ve Teknoloji

X, haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini azalttı mi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Temmuz 2025
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X, bizce birçok haber sitesinin ziyaretçi trafiğini azalttı. Özellikle grok çıktıktan sonra x daha çok popüler oldu. Grok gelmeden önce Google’da herhangi birşey araştırdığınız da haber siteleri saçma içerikler ile vaktimizi alıyordu. X’te ise herşey daha sade ve ulaşılabilir oldu. Detaylı bir araştırma yapmak için grok’a sormak yetiyor. Örneğin bir maçın saatini öğrenmek için Google’a giriyorsunuz ve bir haber sitesine giriyorsunuz. Maçın saatini yazının en sonlarına ufacık yazıyorlar ya da diğer sayfalarda diye size yeniden tıklama yaptırıyorlar. Tamamen insanın aklı ile dalga geçiyorlardı. Grok’a soruyorsunuz tak diye size cevap veriyor.

Bizde grok’a sorduk aşağıdaki cevabı verdi:

X’in haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini tamamen bitirdiğini söylemek için elimizde kesin bir kanıt yok, ancak platformun haber sitelerine olan referans trafiği üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Son yıllarda, özellikle Elon Musk’ın X’i satın almasından sonra, platformun haber linklerine olan desteği azaldı. Web üzerindeki bazı analizler, X’ten haber sitelerine gelen trafiğin 2023’te %27 oranında düştüğünü ve Facebook’tan gelen trafiğin %48 azaldığını gösteriyor. Bu düşüş, X’in haber başlıklarını önizlemelerde göstermemesi ve kullanıcıları platform içinde tutmaya yönelik stratejilerinden kaynaklanabilir.

Öte yandan, X hala anlık haberler ve tartışmalar için popüler bir platform olmaya devam ediyor, ancak kullanıcıların haberlere doğrudan site linkleri yerine platform içinde kalmayı tercih ettiği görülüyor. Bu durum, haber sitelerinin trafiğini azaltmış olsa da, “bitirdi” demek abartılı olur; çünkü arama motorları ve doğrudan ziyaretler gibi diğer trafik kaynakları hala önemli. Ayrıca, bazı X kullanıcıları son dönemde trafik düşüşlerinden şikayetçi olsa da, bu teknik bir sorun mu yoksa bilinçli bir değişiklik mi, net değil.

Sonuç olarak, X’in haber sitelerinin trafiğini ciddi şekilde etkilediği söylenebilir, ancak bu etki tamamen ortadan kaldırmaktan çok, trafiğin dağılımını değiştirmiş gibi görünüyor.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Temmuz 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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