WordPress spam yorumları nasıl engellerim? Uygulama bilen var mı?

Bildiğiniz gibi wordpress altyapısını kullanıyoruz. Yıllardır spam yorumlardan bıktık usandık. Her gün yüzlerce spam yorumlar siliyoruz. 3 gün girmeyince 600 yoruma yakın rahatsız edici yorumlar geliyor. Aralarından gerçek yorumları bulmak için tek tek bakmak zorunda kalıyoruz. Bu da zamanımızı çalıyor.

Daha önceleri de bazı spam engelleyici eklentiler yükledik fakat bir süre engelliyor. Daha sonra tekrardan spamlar başlıyor. Şöyle kalıcı bir çözüm önerebilecek birisi var mı? Uygulama olabilir ya da kod ile fikir verecek olursa çok memnun oluruz.