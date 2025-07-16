Bilim ve Teknoloji

WordPress spam yorumları nasıl engellerim? Uygulama bilen var mı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Temmuz 2025
0 Bir dakikadan az

Bildiğiniz gibi wordpress altyapısını kullanıyoruz. Yıllardır spam yorumlardan bıktık usandık. Her gün yüzlerce spam yorumlar siliyoruz. 3 gün girmeyince 600 yoruma yakın rahatsız edici yorumlar geliyor. Aralarından gerçek yorumları bulmak için tek tek bakmak zorunda kalıyoruz. Bu da zamanımızı çalıyor.

Daha önceleri de bazı spam engelleyici eklentiler yükledik fakat bir süre engelliyor. Daha sonra tekrardan spamlar başlıyor. Şöyle kalıcı bir çözüm önerebilecek birisi var mı? Uygulama olabilir ya da kod ile fikir verecek olursa çok memnun oluruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Temmuz 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Honor 400 pro ile honor 400 farkları neler?

24 Haziran 2025

Asonic ve Mikado hoparlör alarm kapatma

18 Haziran 2025

İsrail hava savunma sisteminde neler var?

14 Haziran 2025

BİM Kumtel buz makinesi kaç dakikada buz çıkartır

7 Haziran 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu