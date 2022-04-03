Word’de Yatay Çizgi Silinmiyor

Microsoft Word uygulaması tıpkı diğer ofis uygulamaları gibi çoğu kişinin olmazsa olmazıdır, belki de en önemlisidir. Bu sebeple işlerimizin aksamaması için uygulamanın her zaman tıkırında çalışmasını dileriz. Fakat bazı problemler var ki kullanıcıları çileden çıkartabiliyor.

Bu problemlerden biri de çok sık rastlanan bir satırın tamamen tirelerle dolması. Çözümü her ne kadar basit olsa da, bilmeyince elimizden bir çare gelmiyor ve tireleri kaldırmak için daha zor yollara başvurarak işimizi boşu boşuna uzatmış oluyoruz.

Peki nasıl çözülür?

Tek yapmanız gereken tirelerin üstüne tıklayarak(olmazsa bütün metni seçerek) kenarlıklar sekmesinden “kenarlık yok”a tıklamanız. Aşağıdaki görselde yerini görebilirsiniz.