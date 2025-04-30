Bilim ve Teknoloji
Windows’ta Yatık 8 (∞) Yapma
Yöntem 1: Alt Kodu ile Yazma
Windows’ta sonsuzluk sembolünü yazmanın en hızlı yolu Alt kodu kullanmaktır.
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Num Lock’u Açın:
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Klavyenizin sağ tarafındaki Num Lock tuşuna basın (açık olduğunu gösteren bir ışık yanar).
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Lenovo IdeaPad Gaming 3 gibi bazı laptoplar sayısal tuş takımı içermez. Bu durumda, Fn tuşuyla birlikte harf tuşlarındaki sayısal kodları (ör. M, J, K, L) kullanabilirsiniz.
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Alt Tuşuna Basılı Tutun:
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Sol taraftaki Alt tuşuna basılı tutun.
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Kodu Girin:
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Sayısal tuş takımında 236 yazın. Laptopta sayısal tuş takımı yoksa, Fn tuşuyla birlikte uygun harfleri kullanın.
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Alt Tuşunu Bırakın:
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Alt tuşunu bıraktığınızda ∞ sembolü görünecektir.
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Yöntem 2: Karakter Eşlem ile Yazma
Karakter Eşlem, özel sembolleri bulup kopyalamanın kolay bir yoludur ve sayısal tuş takımı gerektirmez.
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Karakter Eşlem’i Açın:
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Başlat menüsüne tıklayın, arama çubuğuna “Karakter Eşlem” yazın ve uygulamayı açın.
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Alternatif: Win + R tuşlarına basarak charmap yazın ve Enter’a basın.
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Sonsuzluk Sembolünü Bulun:
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Yazı tipi olarak “Arial” veya “Times New Roman” seçin.
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Listede ∞ sembolünü bulun (Unicode: U+221E).
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Seçin ve Kopyalayın:
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Sembolü tıklayın, Seç butonuna basın, ardından Kopyala’ya tıklayın.
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Yapıştırın:
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Word, Not Defteri veya başka bir metin alanına Ctrl + V ile yapıştırın.
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Windows’ta Alt + 236 veya Karakter Eşlem ile, macOS’ta Option + 5 veya Emoji ve Sembol menüsü ile yatık 8 (∞) sembolünü kolayca yazabilirsiniz. Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200K0TX gibi sayısal tuş takımı olmayan laptoplar için kopyala-yapıştır veya Karakter Eşlem yöntemleri en pratiktir.