Bilim ve Teknoloji

Windows’ta Yatık 8 (∞) Yapma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Nisan 2025
0 1 dakika okuma süresi
Yöntem 1: Alt Kodu ile Yazma
Windows’ta sonsuzluk sembolünü yazmanın en hızlı yolu Alt kodu kullanmaktır.
  1. Num Lock’u Açın:
    • Klavyenizin sağ tarafındaki Num Lock tuşuna basın (açık olduğunu gösteren bir ışık yanar).
    • Lenovo IdeaPad Gaming 3 gibi bazı laptoplar sayısal tuş takımı içermez. Bu durumda, Fn tuşuyla birlikte harf tuşlarındaki sayısal kodları (ör. M, J, K, L) kullanabilirsiniz.
  2. Alt Tuşuna Basılı Tutun:
    • Sol taraftaki Alt tuşuna basılı tutun.
  3. Kodu Girin:
    • Sayısal tuş takımında 236 yazın. Laptopta sayısal tuş takımı yoksa, Fn tuşuyla birlikte uygun harfleri kullanın.
  4. Alt Tuşunu Bırakın:
    • Alt tuşunu bıraktığınızda sembolü görünecektir.
Yöntem 2: Karakter Eşlem ile Yazma
Karakter Eşlem, özel sembolleri bulup kopyalamanın kolay bir yoludur ve sayısal tuş takımı gerektirmez.
  1. Karakter Eşlem’i Açın:
    • Başlat menüsüne tıklayın, arama çubuğuna “Karakter Eşlem” yazın ve uygulamayı açın.
    • Alternatif: Win + R tuşlarına basarak charmap yazın ve Enter’a basın.
  2. Sonsuzluk Sembolünü Bulun:
    • Yazı tipi olarak “Arial” veya “Times New Roman” seçin.
    • Listede sembolünü bulun (Unicode: U+221E).
  3. Seçin ve Kopyalayın:
    • Sembolü tıklayın, Seç butonuna basın, ardından Kopyala’ya tıklayın.
  4. Yapıştırın:
    • Word, Not Defteri veya başka bir metin alanına Ctrl + V ile yapıştırın.
Windows’ta Alt + 236 veya Karakter Eşlem ile, macOS’ta Option + 5 veya Emoji ve Sembol menüsü ile yatık 8 (∞) sembolünü kolayca yazabilirsiniz. Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200K0TX gibi sayısal tuş takımı olmayan laptoplar için kopyala-yapıştır veya Karakter Eşlem yöntemleri en pratiktir.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Nisan 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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