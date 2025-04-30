Windows’ta Yatık 8 (∞) Yapma

Yöntem 1: Alt Kodu ile Yazma

Windows’ta sonsuzluk sembolünü yazmanın en hızlı yolu Alt kodu kullanmaktır.

Num Lock’u Açın : Klavyenizin sağ tarafındaki Num Lock tuşuna basın (açık olduğunu gösteren bir ışık yanar).

Lenovo IdeaPad Gaming 3 gibi bazı laptoplar sayısal tuş takımı içermez. Bu durumda, Fn tuşuyla birlikte harf tuşlarındaki sayısal kodları (ör. M, J, K, L) kullanabilirsiniz. Alt Tuşuna Basılı Tutun : Sol taraftaki Alt tuşuna basılı tutun. Kodu Girin : Sayısal tuş takımında 236 yazın. Laptopta sayısal tuş takımı yoksa, Fn tuşuyla birlikte uygun harfleri kullanın. Alt Tuşunu Bırakın : Alt tuşunu bıraktığınızda ∞ sembolü görünecektir.

Yöntem 2: Karakter Eşlem ile Yazma Karakter Eşlem, özel sembolleri bulup kopyalamanın kolay bir yoludur ve sayısal tuş takımı gerektirmez. Karakter Eşlem’i Açın : Başlat menüsüne tıklayın, arama çubuğuna “Karakter Eşlem” yazın ve uygulamayı açın.

Alternatif: Win + R tuşlarına basarak charmap yazın ve Enter’a basın. Sonsuzluk Sembolünü Bulun : Yazı tipi olarak “Arial” veya “Times New Roman” seçin.

Listede ∞ sembolünü bulun (Unicode: U+221E). Seçin ve Kopyalayın : Sembolü tıklayın, Seç butonuna basın, ardından Kopyala ’ya tıklayın. Yapıştırın : Word, Not Defteri veya başka bir metin alanına Ctrl + V ile yapıştırın.