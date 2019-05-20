Windows Mode Not Supported hatası

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Gelen bir soruda bir ziyaretçimiz Bilgisayar’da Mode Not Supported hatası aldığını ve bu hatayı nasıl çözebileceği konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak bu sorun genellikle monitöründe çözünürlüğünü değiştirdiğiniz zaman ortaya çıkmaktadır. Ekran kartının gücü yetmediği zaman ve siz çözünürlüğü artırmak istediğinizde maalesef bu sorun ortaya çıkmaktadır.

Mode Not Supported hatası çözümü

İlk olarak bilgisayarı yeniden başlatınız.

Bilgisayar açılmadan F8 tuşu ile güvenli mod‘a giriş yapınız.

Bilgisayar güvenli mod’da açıldıktan sonra bilgisayarım ikonundan sağ tık yapıp ekran çözünürlüğünü düşürmeniz yeterli olacaktır.Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bu sorun hep yüksek çözünürlük ayarlamak istediğiniz de ortaya çıkmaktadır.

Diğer bir yöntem ise bilgisayarı güvenli mod’da başlatıp, geri yükleme seçeneklerini kullanarak bilgisayarı önceki tarihe yüklemek olacaktır. Bu hata genellikle ekran çözünürlüğü değişiklik sonrasında oluşan bir sorundur.