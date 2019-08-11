Windows 10’da Web Sitelerini Başlat Menüsüne Nasıl Eklersiniz?

İnternet kullanıcılarının düzenli bir şekilde ziyaret ettiği web siteleri vardır. Genellikle sosyal medya platformlarının, blogların, haber sitelerinin ve video ağları ile kişisel sitelerin içinde barındırıldığı bu web siteleri için, kullanıcılar tarafından hızlı erişimin mümkün olması istenir. Windows 10’da bunun en kolay yolu, başlat menüsüne kaydedilen web site kısayolları ile mümkündür. Bu sayede kullanıcılar başlat menüsüne ulaşarak tek dokunuşla, girmek istedikleri web sitesine kolay bir şekilde ulaşmış olacaklardır.

Kullanılan Tarayıcı Seçilir

İlk olarak girilmek istenen siteye; Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox vb. tarayıcılar aracılığıyla ulaşılacağından dolayı, seçilen bir tanesi ile web siteye girilir. Birbirinden farklı arayüzlere sahip oldukları için, seçilen tarayıcılarda da izlenilecek yol farklı oluyor. Edge ve Chrome ile Firefox arasında izlenecek yolda farklılıklar söz konusudur. Karmaşık gibi gözükse de çok basit hamleler ile bu tarayıcılardan ulaşılmak istenen web siteler aşağıdaki adımlar izlenilerek, Windows 10’da başlat menüsüne eklenmiş olur.

Edge’de Başlat Menüsüne Nasıl Eklenir?

Tarayıcı olarak seçilen Edge açılır. Akabinde hangi web sitesine girilmek isteniyorsa o açılır. Tarayıcının sağ üst kısmında bulunan üç nokta simgeli Diğer Eylemler butonuna tıklanılarak listede yer alan Başlangıç Ekranına Sabitle butonu seçilir. Daha sonra karşımıza çıkacak olan onay kutusunda onay verilerek, web sitesinin kısayolunun başlat menüsüne eklenmesi sağlanır.

Diğer Tarayıcılarda Başlat Menüsüne Bir Websitesi Nasıl Eklenir?

Edge kullanmayan kullanıcıların izlediği yol biraz daha farklılık gösteriyor. Internet Explorer kullanıcılarının yapması gereken, web sitesindeyken herhangi bir yere sağ tıklayarak Kısayol Oluştur’a basmak ve masaüstüne kaydetmektir. Chrome ve Firefox kullanıcılarının ise yapması gereken, web sitesinin linkini masaüstüne sürükleyerek; Kısayol oluşturmalarıdır. Sonraki izlenilecek aşama da ise, Windows tuşu+R tuş kombinasyonu yerine getirilerek, Çalıştır penceresinin açılmasıdır.

Açılacak pencerede shell: programs komutu girilir. Önümüze gelecek sonuçlarda, başlat menüsü programları yer alacaktır. Daha önce masaüstüne atılan kısayollar, kopyala-yapıştır yapılarak buraya eklenir ve kaydedilir. Genellikle, başlat menüsüne kaydedilen kısayollar; tüm uygulamalar klasöründe gizlenecektir. Kullanıcıların son olarak yapması gerekense, web sitelerinin kısayollarını bularak, canlı kutucuların yanına sürüklemesi gerekir.