Windows 10 ve 11 Varsayılan Uygulama Değiştirme

Bazı durumlarda açtığımız dosyaları dalgınlıkla ya da bilgi eksikliğinden dolayı ilgili olmayan bir uygulama ile açmaya çalışıyoruz. Örneğin pdf uzantılı bir dosyayı Adobe Acrobat uygulaması ile açmak yerine Paint ile açarsak Paint hata verir ve dosyayı açamaz. İşin kötüsü bir de varsayılan uygulama değişirse işte o pdf dosyasını açmak çileye dönüşebilir. Biz de bu yazımızda varsayılan uygulaması bozulmuş uygulamaları nasıl düzelteceğinizi göstereceğiz.

1) Klavyede başlat tuşuna basarak ya da arama yerine tıklayarak “varsayılan uygulamalar” yazıyoruz ve çıkan uygulamaya tıklıyoruz.

2) Açılan sayfada dilerseniz yukarıda olan uygulamalar arasından seçip uzantı değiştirebilirsiniz fakat biz aşağıya inip dosya türüne göre uygulamaları seç diyeceğiz. (Ayarları sıfırlamak da iyi bir seçenek olabileceği için en altta bulunan bu seçeneği de düşünebilirsiniz.)

3) Sol üstten arayarak ya da alfabetik sıraya göre bularak istediğiniz dosya türünü değiştirebilirsiniz.