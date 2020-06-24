Windows 10 Sürüm Numaranızı Nasıl Öğrenirsiniz?

Microsoft tarafından geliştirilen ve piyasa sürülen Windows 10 işletim sistemi kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla güncellemeler alıyor.

Her güncelleme yenilikler ve iyileştirmeler içeriyor ve eksiklerin giderilmesinde büyük rol oynuyor. Söz edilen güncellemeler çeşitli numaralarla adlandırılıyor.

Her yeni güncelleme sonrasında adlandırmalar değişiyor. Windows 10 sürüm numarasını bilmek işletim sisteminin özelliklerini bilmenizi ve gelen yenilikleri öğrenmenizi sağlıyor. Bu sebepten kullanıcılar Windows 10 sürüm numarasının nasıl öğrenileceğini merak ediyorlar.

Windows 10 Sürüm Numaranızı Öğrenmek İçin Gereken Adımlar Nelerdir?

Öncelikle bilgisayarınızın sol alt köşesinde bulunan başlat butonun yanındaki arama bölümünü açmanız gerekiyor. Arama bölümüne çalıştır yazıp enter tuşuna basıyorsunuz. Bu adamı gerçekleştirdikten sonra açılan pencereye winver komutunu yazıp enter tuşuna basıyorsunuz.

Bu işlemden sonra bilgisayarımızın ekranında ayrı bir pencere açılmış olması gerekiyor. Eğer açılmamış ise komutu tekrar yazıp deneyiniz. Son adımda açılan penceremizde ikinci satırda sürüm numaramızı görüyoruz. Bu numaranın hemen yanında İS Derlemesine ayrıca ulaşmak mümkündür. Bu adımları takip ederek kolayca Windows 10 sürüm numaranıza ulaşabilirsiniz.

Windows 10 Sürüm Numaranızın Özelliklerine Nasıl Ulaşırsınız?

Windows 10 sürüm numaranızı öğrendikten sonra güncellemeler hakkında nasıl bilgi edinilir? Yazının geri kalan kısmında bu soru cevaplanıyor. Sorunun cevabına ulaşmak için tekrardan belli adımları izlemek gerekiyor. Öncellikle öğrendiğiniz sürüm numaranızı bir yere not edin.

Arama motorunuza gelin ve Windows 10 “sürüm numaranız” şeklinde arama yapın. Büyük ihtimalle karşınıza çıkan ilk sayfalardan biri Microsoft’un kendi web sitesi oluyor. Son adımda ise siteye giriş yapın. Sonrasında güncelleme notlarına bakıyor olacaksınız.

Windows 10 Güncelleştirme Notlarının İçeriği Nedir?

Microsoft, Windows 10 için yaptığı güncellemelere isim veriyor ve bu isim altında yaptıkları değişiklik ve yenilikleri kendi web sitelerinde yayınlıyorlar. Siteye girdiğinizde öncelikle sizi güncellemenin yapıldığı tarih ve önceden öğrendiğimiz sürüm numarası karşılıyor.

Sayfada gezinmeye devam ettikçe genel bir bilgilendirme alanı olan özet bölümü görünüyor. Belirtilmesi gerekenler ise not şeklinde sayfada yer buluyor. Ayrıca güncellemeden sonra sorun yaşadıysanız ayrı bir bölümde bilinen sorunla hakkında bilgilendirmeler bulunuyor. Eğer güncelleme yapmadıysanız nasıl yapabileceğiniz hakkında yönlendirmeler bulmak da mümkün.