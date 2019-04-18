Windows 10 Bilgisayar Adı Nasıl Değiştirilir?

Windows 10 işletim sistemini kurmaya karar verdiniz ve ardından kurulumunu tamamladınız. Kurulumdan sonra ekrana çıkan adımlarda bulunan bilgisayar adı kısmını boş bırakmış ya da istemediğiniz bir isim vermiş olabilirsiniz.

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim sistemi, bir bilgisayarın bellek, sabit sürücüler, giriş ve çıkış aygıtları gibi sistem kaynaklarını yöneten ve bu uygulama yazılımlarını kullanıma sunan bir bilgisayar programı topluluğudur. Bu sayede işletim sistemi, donanım bileşenleri ile kullanıcının uygulama yazılımı arasında bir arayüz oluşturur.

İşletim sistemleri genellikle bilgisayarın donanımını yöneten bir çekirdek (Kernel) ile başlangıçta farklı görevleri üstlenen özel programlar içerir. Bu görevler, aygıt sürücülerini yüklemeyi içerir. İşletim sistemleri hemen hemen her tür bilgisayarlarda bulunabilir: İşlem bilgisayarlarında ve gömülü sistemlerde, kişisel bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve daha büyük çok işlemcili sistemlerde gerçek zamanlı işletim sistemleri bulunur.

Bazı İşletim Sistemleri

1.Windows

Windows, ABD şirketi Microsoft’ un bir dizi işletim sistemidir. Aslen Windows, MS-DOS işletim sisteminin grafiksel bir uzantısıdır. Daha sonra Microsoft, Windows NT ürün serisini geliştirdi ve sonunda Windows XP adı altında ME ve 98 sürümlerinde DOS temelini temel alan orijinal Windows ile birleştirdi. Windows kelimesinin kullanılış amacı ise, uygulamaların kullanıcı arayüzlerinin ekranda dikdörtgen pencereler olarak görüntülenmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

2.Linux

Linux, Kernel’i temel alan ve büyük ölçüde GNU yazılımına dayanan, genellikle ücretsiz, UNIX benzeri çok kullanıcılı işletim sistemlerini ifade eder. Ticari dağıtımına 1992 yılında Linux çekirdeğinin GPL lisansı ile lisanslanmasıyla başlanmıştır. Linux’un başlatıcılarından biri Finli programcı Linus Torvalds idi. Linux çekirdeğinin geliştirilmesinde hala koordinatör olarak rol oynamaktadır.

Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayarınızın adını size verecek olduğumuz beş adımda değiştirebilir ve artık gönlünüzü ferah tutabilirsiniz. Adımları gerçekleştirdikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak bilgisayarınızı adını değiştirmeyi onaylamış oluyorsunuz.

Başlata tıklayıp “Ayarlar” yazıyoruz ve bu seçeneği tıklayıp açıyoruz.

Ardından “Sistem” sekmesini seçip “Hakkında” menüsüne tıklıyoruz.

Bu menüde yer alan “Bilgisayar Adı” sekmesinin hemen altında bulunan “bilgisayarı yeniden adlandır” butonuna tıklayarak bilgisayarınıza dilediğiniz isimi veriyoruz.

Tüm işlemleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ekrana “bilgisayarı yeniden başlat” sekmesi açılıyor. Açılan bu sekmeye tamam demeniz yeterli olacaktır. Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra oturum açma aşamasında yeni belirlemiş olduğunuz bilgisayar adınız ekranda görünecektir.