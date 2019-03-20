Bize gelen bir soruda Windows 10 AppData klasörü nerede olduğuna dair bilgi istenmiştir.

Önceki Windows sürümlerinden AppData klasörü görünür bir şekilde bulunuyordu. Gizli klasör ayarlarını görünür yaptığınız zaman bu klasörde görünür oluyordu. Maalesef windows 10’da bu klasör gizlenmiş bir şekilde durmaktadır. Appdata klasörleri içerisinde Local, Locallow ve Roaming klasörleri yer almaktadır.

Peki Windows 10 AppData klasörü nerede?

Windows 10’da Appdata klasörü gizli olduğu için göremiyorsunuz. Bunun için adres satırına C:\Users\kullanıcıadı\AppData eklemeniz gerekmektedir. Diğer bir yöntem olarak ise Windows tuşu + R tuşlarına basarak “Çalıştır” penceresi açılacaktır. Çalıştır ekranı geldikten sonra aşağıdaki satırı yazınız.

%AppData%

Yukarıdaki satırı yazdıktan sonra enter tuşuna basınız. Bu yazdığınız komut sizi Bu komut sizi C:\Users\kullanıcıadı\AppData\Roaming Klasörüne götürecektir. Bir üst klasöre geçtiğinizde Appdata klasörüne ulaşmış olacaksınız.