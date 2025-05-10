Bilim ve Teknoloji
Wİ-Fİ adaptör mü yoksa ethernet kablosu mu daha iyi internet hızı verir?
Ethernet kablosu, genellikle Wi-Fi adaptörüne kıyasla daha iyi internet hızı ve daha güvenilir bir bağlantı sunar. İşte bu iki seçeneğin karşılaştırması şöyle; Aslında kablo görme takıntınız yoksa kesinlikle ethernet kablosunu tercih edin. Ülkemizde ethernet kablosu ile saniyede 90 Mb hızı görebiliyorsunuz. Bu hızı hiçbir wi-fi adaptörde göremezsiniz.
Ethernet Kablosu
Avantajlar:
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Daha Yüksek Hız: Ethernet kabloları (örneğin Cat5e, Cat6 veya Cat7), 1 Gbps’ye (Gigabit) ve hatta 10 Gbps’ye kadar hızlar sunabilir. İnternet servis sağlayıcınızın sunduğu hızı doğrudan alırsınız.
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Düşük Gecikme (Ping): Kablolu bağlantılar, veri aktarımında daha az gecikme sağlar, bu da özellikle çevrimiçi oyunlar ve video konferanslar için idealdir.
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Kararlı Bağlantı: Duvarlar, elektronik cihazlar veya diğer Wi-Fi ağlarının neden olduğu parazitlerden etkilenmez.
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Güvenilirlik: Bağlantı kesintileri veya sinyal kaybı gibi sorunlar çok nadirdir.
Dezavantajlar:
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Hareket Kısıtlaması: Cihazın kablo uzunluğuyla sınırlı bir alanda kullanılması gerekir.
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Kurulum: Kablo döşeme veya yönlendirme bazen zahmetli olabilir.
Wi-Fi Adaptörü
Avantajlar:
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Hareketlilik: Kablosuz bağlantı, cihazınızı herhangi bir kabloya bağlı kalmadan kullanma özgürlüğü sağlar.
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Kolay Kurulum: Genellikle tak-çalıştır özelliğine sahiptir ve kablo döşeme gerektirmez.
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Esneklik: Birden fazla cihazın aynı ağa bağlanması kolaydır.
Dezavantajlar:
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Daha Düşük Hız: Wi-Fi hızları, teorik olarak yüksek olsa da (örneğin Wi-Fi 6 ile 9.6 Gbps), pratikte sinyal gücü, mesafe, parazit ve cihaz sayısı nedeniyle genellikle Ethernet’ten daha düşüktür.
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Yüksek Gecikme: Wi-Fi, Ethernet’e kıyasla daha yüksek gecikme sürelerine sahip olabilir.
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Kararsız Bağlantı: Duvarlar, diğer cihazlar veya komşu Wi-Fi ağları sinyali etkileyebilir.
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Güvenlik: Wi-Fi ağları, doğru şekilde şifrelenmezse güvenlik riski taşıyabilir.
Hangi Durumda Hangisi Daha İyi?
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Ethernet Kablosu tercih edilmeli eğer:
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Maksimum hız ve düşük gecikme (örneğin oyun, 4K video akışı, büyük dosya transferleri) istiyorsanız.
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Sabit bir konumda (örneğin masaüstü bilgisayar, oyun konsolu) cihaz kullanıyorsanız.
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Güvenilir ve kesintisiz bir bağlantıya ihtiyacınız varsa.
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Wi-Fi Adaptörü tercih edilmeli eğer:
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Mobilite önemliyse (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, telefon).
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Kablo döşemek pratik değilse veya estetik bir sorun yaratıyorsa.
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Orta düzey hızlar (örneğin web tarama, HD video akışı) sizin için yeterliyse.
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Öneriler:
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İnternet Hızınızı Kontrol Edin: İnternet servis sağlayıcınızın sunduğu hız, Ethernet veya Wi-Fi seçiminde belirleyici olabilir. Örneğin, 100 Mbps’lik bir bağlantınız varsa, modern bir Wi-Fi adaptörü (Wi-Fi 5 veya 6) bu hızı karşılayabilir, ancak daha yüksek hızlar için Ethernet daha iyi performans sağlar.
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Wi-Fi Kalitesini Artırma: Wi-Fi kullanıyorsanız, 5 GHz bandını tercih edin, router’ı merkezi bir konuma yerleştirin ve Wi-Fi 6 destekli bir adaptör kullanın.
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Hibrit Çözüm: Bazı durumlarda, Powerline adaptörler veya Mesh Wi-Fi sistemleri, Ethernet’in kararlılığını ve Wi-Fi’ın esnekliğini birleştiren alternatifler sunabilir.
Sonuç: İnternet hızı ve güvenilirlik açısından Ethernet kablosu genellikle Wi-Fi adaptöründen daha iyidir. Ancak kullanım senaryonuza ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak Wi-Fi de yeterli olabilir. Maksimum performans için Ethernet, hareketlilik için Wi-Fi tercih edin.