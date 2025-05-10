Bilim ve Teknoloji

Wİ-Fİ adaptör mü yoksa ethernet kablosu mu daha iyi internet hızı verir?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Mayıs 2025
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Ethernet kablosu, genellikle Wi-Fi adaptörüne kıyasla daha iyi internet hızı ve daha güvenilir bir bağlantı sunar. İşte bu iki seçeneğin karşılaştırması şöyle; Aslında kablo görme takıntınız yoksa kesinlikle ethernet kablosunu tercih edin. Ülkemizde ethernet kablosu ile saniyede 90 Mb hızı görebiliyorsunuz. Bu hızı hiçbir wi-fi adaptörde göremezsiniz.
Ethernet Kablosu
Avantajlar:
  • Daha Yüksek Hız: Ethernet kabloları (örneğin Cat5e, Cat6 veya Cat7), 1 Gbps’ye (Gigabit) ve hatta 10 Gbps’ye kadar hızlar sunabilir. İnternet servis sağlayıcınızın sunduğu hızı doğrudan alırsınız.
  • Düşük Gecikme (Ping): Kablolu bağlantılar, veri aktarımında daha az gecikme sağlar, bu da özellikle çevrimiçi oyunlar ve video konferanslar için idealdir.
  • Kararlı Bağlantı: Duvarlar, elektronik cihazlar veya diğer Wi-Fi ağlarının neden olduğu parazitlerden etkilenmez.
  • Güvenilirlik: Bağlantı kesintileri veya sinyal kaybı gibi sorunlar çok nadirdir.
Dezavantajlar:
  • Hareket Kısıtlaması: Cihazın kablo uzunluğuyla sınırlı bir alanda kullanılması gerekir.
  • Kurulum: Kablo döşeme veya yönlendirme bazen zahmetli olabilir.
Wi-Fi Adaptörü
Avantajlar:
  • Hareketlilik: Kablosuz bağlantı, cihazınızı herhangi bir kabloya bağlı kalmadan kullanma özgürlüğü sağlar.
  • Kolay Kurulum: Genellikle tak-çalıştır özelliğine sahiptir ve kablo döşeme gerektirmez.
  • Esneklik: Birden fazla cihazın aynı ağa bağlanması kolaydır.
Dezavantajlar:
  • Daha Düşük Hız: Wi-Fi hızları, teorik olarak yüksek olsa da (örneğin Wi-Fi 6 ile 9.6 Gbps), pratikte sinyal gücü, mesafe, parazit ve cihaz sayısı nedeniyle genellikle Ethernet’ten daha düşüktür.
  • Yüksek Gecikme: Wi-Fi, Ethernet’e kıyasla daha yüksek gecikme sürelerine sahip olabilir.
  • Kararsız Bağlantı: Duvarlar, diğer cihazlar veya komşu Wi-Fi ağları sinyali etkileyebilir.
  • Güvenlik: Wi-Fi ağları, doğru şekilde şifrelenmezse güvenlik riski taşıyabilir.
Hangi Durumda Hangisi Daha İyi?
  • Ethernet Kablosu tercih edilmeli eğer:
    • Maksimum hız ve düşük gecikme (örneğin oyun, 4K video akışı, büyük dosya transferleri) istiyorsanız.
    • Sabit bir konumda (örneğin masaüstü bilgisayar, oyun konsolu) cihaz kullanıyorsanız.
    • Güvenilir ve kesintisiz bir bağlantıya ihtiyacınız varsa.
  • Wi-Fi Adaptörü tercih edilmeli eğer:
    • Mobilite önemliyse (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, telefon).
    • Kablo döşemek pratik değilse veya estetik bir sorun yaratıyorsa.
    • Orta düzey hızlar (örneğin web tarama, HD video akışı) sizin için yeterliyse.
Öneriler:
  • İnternet Hızınızı Kontrol Edin: İnternet servis sağlayıcınızın sunduğu hız, Ethernet veya Wi-Fi seçiminde belirleyici olabilir. Örneğin, 100 Mbps’lik bir bağlantınız varsa, modern bir Wi-Fi adaptörü (Wi-Fi 5 veya 6) bu hızı karşılayabilir, ancak daha yüksek hızlar için Ethernet daha iyi performans sağlar.
  • Wi-Fi Kalitesini Artırma: Wi-Fi kullanıyorsanız, 5 GHz bandını tercih edin, router’ı merkezi bir konuma yerleştirin ve Wi-Fi 6 destekli bir adaptör kullanın.
  • Hibrit Çözüm: Bazı durumlarda, Powerline adaptörler veya Mesh Wi-Fi sistemleri, Ethernet’in kararlılığını ve Wi-Fi’ın esnekliğini birleştiren alternatifler sunabilir.
Sonuç: İnternet hızı ve güvenilirlik açısından Ethernet kablosu genellikle Wi-Fi adaptöründen daha iyidir. Ancak kullanım senaryonuza ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak Wi-Fi de yeterli olabilir. Maksimum performans için Ethernet, hareketlilik için Wi-Fi tercih edin.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Mayıs 2025
0 2 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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