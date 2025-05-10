Wİ-Fİ adaptör mü yoksa ethernet kablosu mu daha iyi internet hızı verir?

Ethernet kablosu, genellikle Wi-Fi adaptörüne kıyasla daha iyi internet hızı ve daha güvenilir bir bağlantı sunar. İşte bu iki seçeneğin karşılaştırması şöyle; Aslında kablo görme takıntınız yoksa kesinlikle ethernet kablosunu tercih edin. Ülkemizde ethernet kablosu ile saniyede 90 Mb hızı görebiliyorsunuz. Bu hızı hiçbir wi-fi adaptörde göremezsiniz.