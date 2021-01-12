WhatsApp kalıcı ve tamamen silme nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasının gizlilik politikalarındaki değişiklik sonrasın birçok kişi uygulamayı silmeye başladı. Tabi birçok kişi uygulamayı telefondan silinince hesabının da silindiğini sanmaktadır. Her uygulamada olduğu gibi telefonunuzdan kaldırdığınız zaman diğer bilgilerinizin hepsi kalmaktadır. Zaten WhatsApp uygulamasını kaldırıp tekrar kurduğunuzda tüm bilgilerinizin geleceğini göreceksiniz.

Peki WhatsApp tamamen nasıl silinir?

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açınız.

Daha sonra en sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste basınız.

Buradan “Ayarlar” sekmesine geçiş yapınız.

Son olarak “hesap” kategorisine tıkladığınızda en alt kısımda “hesabımı sil“butonunu göreceksiniz. Örnek olarak bir ekran görüntüsü ekledik.

Hesabınızı sil butonuna bastıktan sonra cep telefonu numaranızı isteyecektir. Doğrulama kodu gelecek ve siz o kodu girdikten sonra hesabınız tamamen silinecektir. Örnek olarak bir adet ekran görüntüsü ekledik.

WhatsApp uygulaması 8 Şubat 2021 gününe kadar sözleşme süresi vermektedir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi onaylarsanız kullanmaya devam edebilirsiniz.