VİVO V60’da kullanılan işlemciye sahip diğer modeller

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB), 2025 Mayıs ayında duyurulmuş orta-üst seviye bir işlemci. 4nm üretim süreci, 8 çekirdekli CPU (1x Prime @2 .8GHz + 4x Gold @2.4GHz + 3x Silver @1.84GHz), Adreno 722 GPU, gelişmiş AI (önceki nesle göre %65 daha iyi), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 gibi özelliklerle geliyor.

Orta segment telefonlarda premium kamera, oyun ve AI deneyimi sunuyor.Şu an (Şubat 2026 itibarıyla) piyasada olan veya yakın zamanda çıkmış/doğrulanmış Snapdragon 7 Gen 4 kullanan başlıca telefon modelleri şöyle:

Oppo Reno 15 (ve varyantları: Reno 15 5G, Reno 15c, Reno 15 12GB RAM vb.) – En yüksek AnTuTu skorlarından biri (~1.46 milyon), popüler orta seviye model.

Realme 16 Pro Plus (Realme 16 Pro+) – Güçlü kamera ve performans odaklı.

Motorola Edge 70 (Edge 70 5G) – Temiz Android deneyimiyle öne çıkıyor.

Realme P4 Pro 5G – Büyük batarya (7000mAh) ve hızlı şarjlı seçenek.

Realme 15 Pro 5G – Daha uygun fiyatlı varyant.

Vivo V60 5G (ve V60 serisi) – İyi kamera ve pil ömrü.

Vivo T4 Pro 5G – Bütçe dostu orta seviye.

Vivo V70 5G – Serinin üst modellerinden.