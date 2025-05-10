Vivo V50 ile Vivo V50 lite farkları neler? Hangisi tercih edilmeli

Vivo V50 ve Vivo V50 Lite arasındaki temel farklar, teknik özellikler, kamera sistemleri, tasarım ve fiyat açısından aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kamera Sistemi : Vivo V50 : 50 MP ZEISS ana kamera, ultra geniş açılı lens ve profesyonel düzeyde fotoğrafçılık için ZEISS mercekleriyle donatılmış. 4K video kaydı, yapay zeka destekli fotoğraf iyileştirme ve Film Kamera Modu gibi özellikler sunuyor. Ön kamera da 50 MP ZEISS lensli.

Vivo V50 Lite : 50 MP Sony IMX882 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP bokeh kamerası içeriyor. ZEISS mercekleri yerine Sony lens kullanıyor ve ZEISS uygulamaları bulunmuyor. Ön kamera 32 MP. Yapay zeka destekli özellikler mevcut, ancak Vivo V50 kadar gelişmiş değil. Batarya ve Şarj : Vivo V50 : 6000 mAh BlueVolt batarya, 90W FlashCharge desteği.

Vivo V50 Lite : 6500 mAh batarya, 90W hızlı şarj desteği. Vivo, bataryanın 5 yıl boyunca %80 sağlık garantisi verdiğini belirtiyor ve ücretsiz değişim taahhüdünde bulunuyor. Yaklaşık 53 dakikada tam şarj olabiliyor. İşlemci ve Performans : Vivo V50 : Daha güçlü bir işlemciye sahip (spesifik model belirtilmemiş, ancak üst segment performans sunuyor). 12+12 GB genişletilebilir RAM ile geliyor.

Vivo V50 Lite : Snapdragon 685 (4G versiyonu) veya MediaTek Dimensity 6300 (5G versiyonu) işlemci kullanıyor. 8+8 GB veya 12 GB LPDDR4X RAM seçenekleri mevcut. Orta segment performans sunuyor, ancak oyunlarda yüksek grafik ayarlarında sınırlamalar olabilir. Dayanıklılık ve Tasarım : Vivo V50 : IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, yuvarlatılmış metal çerçeve ve premium cam arka panel. Star Işığı aydınlatma sistemiyle estetik bir kamera adası.

Vivo V50 Lite : IP65 sertifikası (su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı), düz metal çerçeve, SGS beş yıldızlı düşme direnci. Gold ve Titanyum Siyahı renk seçenekleriyle daha sade bir tasarım. 7.79 mm kalınlık ve 196 gram ağırlık. Ekran : Her iki modelde de 6.77 inç FHD+ AMOLED ekran, 2392×1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Vivo V50 Lite’ın ekran parlaklığı 1800 nit’e ulaşıyor, Vivo V50’nin parlaklık değeri belirtilmemiş ancak benzer performans sunuyor. Yazılım ve Güncelleme : Her iki cihaz da Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile çalışıyor. Vivo, her iki model için 5 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik yaması garantisi veriyor (2030’a kadar güncel kalacak). Bağlantı : Vivo V50 : 5G desteği standart.

Vivo V50 Lite : 4G ve 5G versiyonları mevcut. 5G versiyonu MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle geliyor ve n1, n3, n5 gibi bantları destekliyor. Fiyat : Vivo V50 : Daha yüksek fiyatlı, premium özellikler nedeniyle (örneğin, 256 GB model için yaklaşık 31.499 TL).

Vivo V50 Lite : Daha bütçe dostu, 256 GB modeli 15.744 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.