Vivo V50 ile Vivo V40 farkları neler? Hangi modeli almalıyım

Vivo V50 ve Vivo V40 arasındaki farkları, yabancı kaynaklara dayanarak ve özellikle PUBG Mobile performansı bağlamında, aşağıda detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz. Her iki telefon da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olduğundan performans açısından benzerlik gösterse de, bazı önemli farklar mevcut.

1. Tasarım ve Dayanıklılık

Vivo V50:

Tasarım: Dört tarafı kavisli (quad-curved) AMOLED ekran, daha modern ve immersif bir görünüm sunuyor. Starry Night (çevreye göre desen değiştiren) ve Rose Red gibi yeni renk seçenekleri mevcut.

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 toz/su direnci (daha yüksek dayanıklılık). Diamond Shield Glass ile korunuyor.

Ağırlık ve Kalınlık: 199 gram, 7.67 mm kalınlık.

Vivo V40:

Tasarım: Çift kenar kavisli (dual-edge curved) AMOLED ekran. Ganges Blue, Lotus Purple ve Titanium Grey renk seçenekleri.

Dayanıklılık: Sadece IP68 toz/su direnci. Schott Xensation Alpha cam ile korunuyor.

Ağırlık ve Kalınlık: 190 gram, 7.6 mm kalınlık.

Fark: V50, daha dayanıklı IP69 sertifikası ve dört tarafı kavisli ekranla öne çıkıyor. V40 ise biraz daha hafif.

2. Ekran

Vivo V50:

6.77 inç AMOLED, Full HD+ (2392×1080 piksel), 388 PPI.

120 Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık.

Dört tarafı kavisli tasarım, daha ince çerçeveler.

Vivo V40:

6.78 inç AMOLED, 1.5K (2800×1260 piksel), 453 PPI.

120 Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık.

Çift kenar kavisli tasarım.

Fark: V40, daha yüksek çözünürlük (1.5K) ve piksel yoğunluğu (453 PPI) ile daha keskin görüntüler sunuyor. Ancak V50’nin dört tarafı kavisli ekranı daha immersif bir deneyim sağlıyor, fakat çözünürlükte bir adım geride (Full HD+).

3. Performans ve PUBG Mobile FPS

Ortak Özellikler:

Her iki cihaz da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Adreno 720 GPU kullanıyor.

PUBG Mobile’da Ultra HDR + Ultra veya Smooth + Extreme ayarlarında 55-60 FPS sunuyor. Yoğun sahnelerde (örneğin, hot drop) nadiren 40-45 FPS’ye düşüş yaşanabilir.

V50, 90 FPS’ye kadar destek sunuyor, ancak 120 FPS için optimize değil.

Vivo V50:

Daha iyi termal verimlilik sayesinde oyunlarda daha stabil performans sunuyor. 25489 mm² VC soğutma sistemi, sıcaklığı 37°C civarında tutuyor.

Funtouch OS 15 (Android 15) ile daha akıcı bir yazılım deneyimi ve oyun optimizasyonları (Ultra Game Mode).

Vivo V40:

Oyun performansında V50 ile neredeyse aynı, ancak termal yönetimde biraz geride.

Funtouch OS 14 (Android 14, Android 15’e güncellenebilir).

Fark: V50, daha iyi termal yönetim ve yeni yazılım (Android 15) ile oyunlarda biraz daha stabil. Ancak, her iki cihaz da PUBG Mobile’da 60 FPS’ye kadar benzer performans sunuyor.

4. Kamera

Ortak Özellikler:

Her ikisi de Zeiss optikli çift arka kamera: 50 MP ana (OIS, f/1.88) + 50 MP ultra geniş (f/2.0, 119° görüş açısı).

50 MP ön kamera, 4K@30 FPS video kaydı.

Vivo V50:

Studio Light Portrait 2.0 ile düşük ışıkta %100 daha fazla ışık çıkışı. Gün ışığı, ultra geniş ve düşük ışık çekimlerinde daha canlı renkler ve keskin detaylar.

Yeni Zeiss Multifocal Portrait özellikleri.

Daha iyi dinamik aralık ve kenar odaklama.

Vivo V40:

Portre ve selfie çekimlerinde daha doğal cilt tonları, ancak fazla pozlama (overexposure) eğilimi var.

Ultra geniş çekimlerde kenarlarda hafif detay kaybı.

Fark: V50, kamera yazılımında iyileştirmeler (Funtouch OS 15) ve daha iyi düşük ışık performansı ile öne çıkıyor. V40, selfie’lerde daha doğal tonlar sunuyor, ancak genel olarak V50 daha iyi fotoğraf kalitesi sağlıyor.

5. Batarya ve Şarj

Vivo V50:

6000 mAh batarya, 90W hızlı şarj (20-100% 39 dakikada).

PCMark testinde 16 saat 16 dakika dayanma süresi. Oyunlarda (ör. PUBG Mobile) 30 dakikada %6-7 batarya tüketimi.

Vivo V40:

5500 mAh batarya, 80W hızlı şarj (0-100% 38 dakikada).

PCMark testinde 13 saat dayanma süresi. Oyunlarda daha verimli, 30 dakikada %5-6 batarya tüketimi.

Fark: V50, daha büyük batarya ve daha hızlı şarj ile öne çıkıyor. Ancak, oyun sırasında V40, yazılım optimizasyonu sayesinde biraz daha verimli.

6. Yazılım ve Güncellemeler

Vivo V50: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile gelir. 3 büyük Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik yaması garantisi (Android 18’e kadar).

Vivo V40: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 (Android 15’e güncellenebilir). 3 büyük Android güncellemesi (Android 17’ye kadar).

Fark: V50, daha yeni işletim sistemi ve bir ek Android güncellemesi ile avantajlı.

PUBG Mobile Performansı Özeti

Vivo V50: Smooth + Extreme veya Ultra HDR + Ultra ayarlarında 55-60 FPS sunuyor. Daha iyi termal yönetim sayesinde uzun süreli oyunlarda (örn. PUBG Mobile) daha stabil. 30 dakikalık oyun testinde yaklaşık %6-7 batarya tüketimi. 90 FPS desteği mevcut, ancak 120 FPS için uygun değil.

Vivo V40: Aynı ayarlarda 55-60 FPS sunuyor, ancak termal yönetimde biraz geride. Oyunlarda daha verimli batarya kullanımı (%5-6).

Fark: V50, daha iyi soğutma ve daha büyük batarya ile uzun süreli oyun seanslarında avantajlı. Ancak, her iki cihaz da PUBG Mobile’da benzer FPS performansı sunuyor.

Hangi Telefonu Seçmeli?

Vivo V50’yi Seçin Eğer:

Daha büyük batarya (6000 mAh) ve daha hızlı şarj (90W) istiyorsanız.

Daha dayanıklı tasarım (IP69) ve dört tarafı kavisli ekran tercih ediyorsanız.

Daha iyi düşük ışık fotoğrafçılığı ve yeni kamera özellikleri arıyorsanız.

Daha yeni yazılım (Android 15) ve ek bir Android güncellemesi istiyorsanız.

Vivo V40’ı Seçin Eğer:

Daha yüksek ekran çözünürlüğü (1.5K, 453 PPI) ve daha keskin görüntüler istiyorsanız.

Oyunlarda biraz daha batarya verimliliği arıyorsanız.

Daha düşük fiyatlı bir seçenek (örneğin, indirimde ₹32,299) bulabiliyorsanız.

Sonuç

Vivo V50, batarya, şarj hızı, dayanıklılık ve kamera yazılımı açısından V40’a göre küçük ama anlamlı yükseltmeler sunuyor. PUBG Mobile’da her iki cihaz da 55-60 FPS ile benzer performans gösterse de, V50’nin daha iyi termal yönetimi uzun oyun seanslarında avantaj sağlıyor. Eğer bütçeniz uygunsa ve en yeni özellikleri istiyorsanız, V50 daha iyi bir seçim. Ancak, V40 hâlâ yüksek çözünürlüklü ekranı ve indirimli fiyatıyla güçlü bir alternatif