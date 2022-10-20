vip captcha live virüs silme

Sitemize kendi kişisel sorularımızı sorduğumuzda birçok ziyaretçilerimizden güzel sonuçlar elde etmiştik. Yine kendimizin karşı karşıya kaldığı bir sorun için yardımınız istiyoruz.

Bilgisayarımıza e.vipcaptchalive sitesinden sürekli olarak bildirim gelmektedir. Bildirimler genellikle virüs programı kurma, bilgisayarınızda virüs bulundu v.s. v.s. bu tarz uyarılar gelmektedir.

Google amcaya vip captchalive virüs nasıl kaldırılır diye arama yaptığımızda maalesef türkçe içerik bulamadık. İngilizce anlatımlı birkaç video bulduk fakat ingilizce olmayınca olaya fransız kaldık.

Virüsü hiç uğraşmadan silmek için Combo Cleaner uygulamasını indirin. Biz bu şekilde kurtulduk. Combo Cleaner indir

Daha önce bu virüsü bilgisayarından silen varsa ve nasıl yaptığına dair bize üşenmeden yorum yazarak gönderirse çok memnun oluruz.

Bilgisayara yaptığımız işlemler şöyle;

Google Chrome tüm zamanları seçip geçmişi temizledik ve bilgisayarı yeniden başlattık.

Daha sonra combo cleaner adlı bir program indirerek malware taraması yaptırdık.

Güncelleme: Combo Cleaner programını indirip tarattıktan sonra virüsü hemen buldu.

Combo Cleaner programı tarama yaptıktan sonra bulduğu virüsleri size göstermektedir. Fakat silmek istediğinizde aktivasyon kodu istemektedir. 7 gün ücretsiz olarak aktivasyon kodu alabiliyorsunuz. Bu kodu kullandıktan sonra program virüsleri sildi ve sorunumuz düzeldi.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.