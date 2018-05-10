Vestel Venüs E2 Plus özellikleri

Vestel’in yeni modeli Venüs E2 tanıtıldı. Uygun fiyatlı ve orta seviyedeki performansı ile incelenmesi gereken bir model olduğunu düşünüyoruz. Kısaca Vestel Venüs E2 Plus teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak telefonunun ekranını bilgilendirelim. 5.0 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran bulunmaktadır. Bu modelin ekran/gövde oranı ise yüzde 66.94’dür.

2350 mAh’lık değiştirebilir bir bataryası bulunmaktadır. 5 inçlik bir ekran için ideal bir batarya kapasitesidir. Vestel Venüs E2 Plus kamera özelliklerine baktığımızda da 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksel ön kamerası bulunmaktadır. Ön kamera ile 720p çözünürlüğünde video çekebilirsiniz.

Performansa geçtiğimizde de 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti bulunmaktadır. 2 GB RAM ile orta seviyede bir hız sunmayı hedefliyor. 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken. microSD hafıza kartı ile kapasitesini 64 GB‘a kadar artırabilirsiniz.

Vestel Venüs E2 Plus’ın eşdeğer telefonlarına göre farklı bir özelliği bulunmaktadır.Radyo özelliği bu modelde yer almaktadır. Günümüzde artık akıllı telefonlarda radyo özelliğini bulmak zorlaştı.

4.5G desteği olup parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Vestel Venüs E2 Plus fiyatı 799 TL‘dir.

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