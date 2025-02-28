Bilim ve Teknoloji

Valorant kısa süreliğine donma sorunu çözümü?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Şubat 2025
0 1 dakika okuma süresi

Valorant oyununda bugün 5-10 saniye aralığında kasma sorunu yaşıyoruz. Oyunu 3 aydır oynuyorduk bu şekilde bir sorun yoktu ama bugün durduk yere başladı. İnternette araştırma yaptığımızda bu sorun ile karşılaşan çok kişi gördük. Ama çözüme ulaşan ya nasıl çözdüğünü yazmıyor ya da sorunu çözemediği için uğraşmaktan vazgeçiyor.

Forum sayfalarında gördüğümüz bütün çözüm yöntemlerini denedik.

İlk olarak ekran kartı son sürümünü yükledik. AMD Radeon RX550 ekran kartının son sürümünü sitesinden indirip denedik ama herhangi bir değişiklik olmadı.

Daha sonra ekran kartı ayarlar menüsünden FPS sınırlandırıcıyı yaptık sonuç değişmedi.

Ekran kartı ayarlarından performans moduna geçtik olmadı.

Ekran kartı ayarlarından yırtılma önleyiciyi aktif ettik ama yine olmadı.

Ekran kartı ayarlarından bütün sekmeleri aktif ettik yine olmadı.

Başka da çözüm bulamadık. Aranızda bu çözümü bulabilen varsa bize yazarsa çok memnun oluruz.

Güncelleme: Oyun içindeki Ayarlar menüsünden Grafik ayarlarından en düşük seviyeye getirdik. Normal şartlarda bir oyun içerisinde 7-8 kere takılma olurken 1-2 kere takılma oldu. Bu sefer bütün ayarları düşürdüğümüz için maalesef oyun kalitesi çok düştü. Bütün varyasyonları deniyoruz. Gelişme oldukça ekleyeceğiz.

Güncelleme: Yapay Zekaya sorduk. Tek tek deneyeceğiz bakalım. Yapay zekanın verdiği için cevap için tıklayın

Hala internette araştırmalara devam ediyoruz. Herhangi bir gelişme yok. Maalesef sizde bir şey demiyorsunuz.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Şubat 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

PC Sıcaklığını, Voltaj, Fan hızı, güç tüketimi ölçmek İçin en iyi programlar

1 Mart 2025

HWMonitor kullanımı ve indirme

1 Mart 2025

8.000 TL ile 10.000 TL arası telefon önerisi

1 Mart 2025

A101 Kiwi KCM-7599 kahve makinesi fiyatı

1 Mart 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu