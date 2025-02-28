Valorant kısa süreliğine donma sorunu çözümü?

Valorant oyununda bugün 5-10 saniye aralığında kasma sorunu yaşıyoruz. Oyunu 3 aydır oynuyorduk bu şekilde bir sorun yoktu ama bugün durduk yere başladı. İnternette araştırma yaptığımızda bu sorun ile karşılaşan çok kişi gördük. Ama çözüme ulaşan ya nasıl çözdüğünü yazmıyor ya da sorunu çözemediği için uğraşmaktan vazgeçiyor.

Forum sayfalarında gördüğümüz bütün çözüm yöntemlerini denedik.

İlk olarak ekran kartı son sürümünü yükledik. AMD Radeon RX550 ekran kartının son sürümünü sitesinden indirip denedik ama herhangi bir değişiklik olmadı.

Daha sonra ekran kartı ayarlar menüsünden FPS sınırlandırıcıyı yaptık sonuç değişmedi.

Ekran kartı ayarlarından performans moduna geçtik olmadı.

Ekran kartı ayarlarından yırtılma önleyiciyi aktif ettik ama yine olmadı.

Ekran kartı ayarlarından bütün sekmeleri aktif ettik yine olmadı.

Başka da çözüm bulamadık. Aranızda bu çözümü bulabilen varsa bize yazarsa çok memnun oluruz.

Güncelleme: Oyun içindeki Ayarlar menüsünden Grafik ayarlarından en düşük seviyeye getirdik. Normal şartlarda bir oyun içerisinde 7-8 kere takılma olurken 1-2 kere takılma oldu. Bu sefer bütün ayarları düşürdüğümüz için maalesef oyun kalitesi çok düştü. Bütün varyasyonları deniyoruz. Gelişme oldukça ekleyeceğiz.

Güncelleme: Yapay Zekaya sorduk. Tek tek deneyeceğiz bakalım. Yapay zekanın verdiği için cevap için tıklayın

Hala internette araştırmalara devam ediyoruz. Herhangi bir gelişme yok. Maalesef sizde bir şey demiyorsunuz.