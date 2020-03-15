Uygulamaların çalışma saatlerini ayarlama

Samsung Galaxy M30s modelinde mevcut olan güzel bir özellikten bahsetmek istiyoruz.

En çok kullandığımız uygulamaların çalışma saatlerini düzenlemek ne kadar güzel olurdu değil mi? Örnek vermek gerekirse gece saat 02:00 ile 07:00 arası çalışmaması gibi.

Galaxy M30s modelinde uygulamaların çalışma saatlerine müdahale edebiliyorsunuz.

Zamanlayıcı oluşturarak her uygulamanın günlük kullanım süresini sınırlandırabilirsiniz. Sınıra ulaştığınızda uygulama devre dışı kalır ve kullanamazsınız.

Ayarlar ekranında, Dijital sağlık → Gösterge paneli üzerine dokunun.

İstediğiniz uygulamanın yanındaki Zamanlayıcı yok üzerine dokunun ve zamanı belirleyin.

Geceleri sizin için önemsiz olan yada herhangi bir toplantıya gireceğiniz zaman uygulamaların çalışmamasını bu sayede düzenleyebilirsiniz. Tekrardan zamanlamayı iptal etmek istiyorsanız yukarıdaki adımları tekrarlamanız ve özelliği kapatmanız yeterli olacaktır.

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