Twitter Lite 1 günde 1 milyondan fazla indirildi

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Dünyanın en çok aktif kullanılan mikro blog sitesi olan Twitter, bugün itibari ile içinde Türkiye’nin olduğu 21 ülkede Twitter Lite sürümünü kullanıma sundu.

Artık günümüzde Wi-Fi internet bağlantısı yerine mobil veri bağlantısını tercih ediyoruz. İnternet bağlantı hızının düşük olduğu yerlerde Twitter Ltie uygulaması yardıma koşacaktır. Sadece 3 MB boyutunda olan Twitter Lite uygulaması kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından indirildi.

Twitter Lite uygulaması anlık bildirimler ve gece modu gibi özellikler de bulunuyor. 3G internet hızı bile olanların rahatlıkla Twitter Lite uygulamasını hızlı bir şekilde kullanabileceği iddia ediliyor. Twitter bu lite sürümü ile daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Twitter Lite uygulaması Google play store sayfasına 13 Ağustos 2018 günü eklendi ve 24 saat geçmeden 1 milyondan fazla kişi yükledi.

Twitter Lite sürümünü Android 5.0 üstü akıllı telefonlar kullanabileceklerdir. Android kit kat yani 4 sürümü kullananlar maalesef kullanamıyacaklar.