Twitter Hesabı kapatma

Sosyal hesapların en çok kullanılanı Twitter, nasıl tamamen kapatılır? Twitter hesabı nasıl kalıcı olarak silinir?

İşte merak ettiğiniz sorunun yanıtı…

Twitter Hesabını Kalıcı Olarak Silmek

Bakıldığında twitter için en çok katılımcısı olarak sosyal medya olduğunu söyleyebiliriz. Peki, kapatmak istemeniz halinde ne yapacaksınız? Twitter hesabı nasıl kalıcı olarak silinir evet, merak ettiğiniz bu sorunun yanıtı veriliyor. Siz de hesabınızı tamamen kapatmak istemeniz halinde, yeniden giriş yapamayacağınız şekilde kapatabilirsiniz. Bu sayede sorunsuz şekilde işlemin tamamlanması da sağlanmış olacaktır.

Hesabın Devre Dışı Bırakılması;

Verilen linkler ile direkt olarak hesabınızı kapatma sayfasına erişim sağlayabilirsiniz. İlk olarak Twitter kullanıcılarının haklarını korumak açısından, yeniden açmak isteme ihtimalinize karşı geçici şekilde bir devre dışı bırakma uygulanır. Sizin giriş yapmamanız durumunda ise direkt olarak hesabınızın kalıcı olarak kapatılması devreye girecektir. Sizin hesabınızı kapatmak istemeniz aşamasında, size bu bilgilendirmenin yapılması da sağlanıyor.

Hesap 30 gün içinde tamamen kapanır.

30 gün geçmeden yeniden hesabı açma hakkın olacaktır.

Bazı hesap bilgilerinin farklı arama motorlarında yer alması söz konusu olabilir.

İstenen şey kullanıcı adının değiştirilmesi ise bunun için hesabın kapatılmasına gerek yoktur.

Yukarıda verilen bilgileri göz önünde bulundurarak Twitter hesabını tamamen kapatmak için gerekeni yapabilirsiniz. Size verilen hakları da göz önünde bulundurup, ona göre hareket edebilir, anında işlemlerin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Twitter Hesabındaki Bilgilerin Arşivlenmesi

Hesabını silmek isteyen kullanıcıların aynı zamanda bilgilerini arşivlemek istemesi söz konusu olabilir. Sosyal hesap, direkt olarak bunu da koruyabileceğiniz şekilde konumlandırılmıştır. Hesabınızı silmeden önce paylaşımlarınız, verilerinizi koruma imkanı olacaktır. Verileri indirmek için yapmanız gereken direkt olarak Twitter üzerinden ayarlara girmek.

Ardından orada bulunan Twitter verilerin seçeneğine tıklamış olacaksınız. Arşiv bölümüne girdikten sonra direkt olarak önünüze verilerin indirilmesi butonu çıkıyor. İndirme işleminin gerçekleşmesi ile verilerinizi arşivlemiş olacaksınız. Elinizde olan verilerin ardından hesabınızı kapatmak için yukarıda verilen adımları atarak işleminizi yapabilirsiniz. Twitter hesabı silme işlemi için sunulan bilgilere göre hareket etmeniz halinde, sorun yaşamayacaksınız.