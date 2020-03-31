Türkiye’de en pahalı 2 drone

Drone uçurma birçok kişi için hobi olurken birçok kişi içinde meslek anlamına gelmektedir. Hergeçen gün teknoloji donanımları ile kullanıcıları kendilerine hayran bırakan Türkiye’de en pahalı birkaç modelden bahsetmek istiyoruz. Aşağıdaki yazdığımız modellerden bir tanesini almayı düşünüyorsanız uzmanlığınızın olmasına dikkat ediniz. Yani hiç drone uçurma tecrübeniz yoksa bu modellere direk geçiş yapmayınız.
1. Model: DJI Inspire 2 Drone (25 Bin TL)
Bu teknoloji donanımlı drone’da VPS, engelden otomatik olarak kaçma özelliği, akıllı olarak eve dönüş özelliği bulunmaktadır. Rota takibi, işaretlediğiniz hedefi takip etme, GPS, uçuş güvenliği, bataryası azaldığında otomatik olarak eve dönme gibi özellikleri bulunuyor. Bu modelde 4280 mAh’lık bir bataryası bulunuyor. Ortalama olarak 30 dakika civarında uçuş yapabilirsiniz.
Genel özellikler:
Rota Takibi
Hedef Takibi
Dokun Gönder
GPS
Uçuş Güvenliği
FPV
Yardımcı Pilot Desteği
Sahne Modları
Uçuş Otonomisi
Akıllı Batarya
Barometre
3D Sensör
Kutu içeriği:
Uzaktan Kumanda
Drone
Batarya (Yedek)
Taşıma Çantası
Batarya
microSD Kart
Pervane
Şarj Cihazı
Gimbal Amortisörü
Ayar Plakası
Batarya Yalıtım Etiketi
Güç Kablosu
Pervane Bağlantı Yuvası
USB Kablosu
2. Model : DJI Phantom 4 Pro V2.0 Drone (12 ile 14 Bin TL arası)
Yine bu modeli almayı planlıyorsanız kesinlikle tecrübeli ve uçuş deneyeminiz olması gerekiyor. Bu drone’da akıllı eve dönüş özelliği bulunmaktadır. Zaten en önemli özelliklerden bir taneside eve akıllı dönüştür. Dahili kamerası 84 derece açıya sahiptir. 20 MP çözünürlüğünde ve 4K video kaydı yapabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekme özelliğide bulunuyor. 5870 mAh’lık bataryası ile ortalama 30 dakika civarında uçuş süresi yakalayabilmektedir.Maksimum 3500 metre kullanım mesafesi ile oldukça dikkat çekiyor.
Özellikler:
Rota Takibi
Hedef Takibi
İşaret Algılama
Dokun Gönder
GPS
Uçuş Güvenliği
VR Gözlük Desteği
FPV
GLONASS
Uçuş Otonomisi
OcuSync HD
3D Sensör
Kutu içeriği:
Uzaktan Kumanda
Drone
Taşıma Çantası
Pervane (Yedek)
Batarya
microSD Kart
Pervane
Şarj Cihazı
Gimbal Kelepçesi
Güç Kablosu
USB Kablosu