Türkiye’de en pahalı 2 drone

Drone uçurma birçok kişi için hobi olurken birçok kişi içinde meslek anlamına gelmektedir. Hergeçen gün teknoloji donanımları ile kullanıcıları kendilerine hayran bırakan Türkiye’de en pahalı birkaç modelden bahsetmek istiyoruz. Aşağıdaki yazdığımız modellerden bir tanesini almayı düşünüyorsanız uzmanlığınızın olmasına dikkat ediniz. Yani hiç drone uçurma tecrübeniz yoksa bu modellere direk geçiş yapmayınız.

1. Model: DJI Inspire 2 Drone (25 Bin TL)

Bu teknoloji donanımlı drone’da VPS, engelden otomatik olarak kaçma özelliği, akıllı olarak eve dönüş özelliği bulunmaktadır. Rota takibi, işaretlediğiniz hedefi takip etme, GPS, uçuş güvenliği, bataryası azaldığında otomatik olarak eve dönme gibi özellikleri bulunuyor. Bu modelde 4280 mAh’lık bir bataryası bulunuyor. Ortalama olarak 30 dakika civarında uçuş yapabilirsiniz.

Genel özellikler:

Rota Takibi

Hedef Takibi

Dokun Gönder

GPS

Uçuş Güvenliği

FPV

Yardımcı Pilot Desteği

Sahne Modları

Uçuş Otonomisi

Akıllı Batarya

Barometre

3D Sensör

Kutu içeriği:

Uzaktan Kumanda

Drone

Batarya (Yedek)

Taşıma Çantası

Batarya

microSD Kart

Pervane

Şarj Cihazı

Gimbal Amortisörü

Ayar Plakası

Batarya Yalıtım Etiketi

Güç Kablosu

Pervane Bağlantı Yuvası

USB Kablosu

2. Model : DJI Phantom 4 Pro V2.0 Drone (12 ile 14 Bin TL arası)

Yine bu modeli almayı planlıyorsanız kesinlikle tecrübeli ve uçuş deneyeminiz olması gerekiyor. Bu drone’da akıllı eve dönüş özelliği bulunmaktadır. Zaten en önemli özelliklerden bir taneside eve akıllı dönüştür. Dahili kamerası 84 derece açıya sahiptir. 20 MP çözünürlüğünde ve 4K video kaydı yapabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekme özelliğide bulunuyor. 5870 mAh’lık bataryası ile ortalama 30 dakika civarında uçuş süresi yakalayabilmektedir.Maksimum 3500 metre kullanım mesafesi ile oldukça dikkat çekiyor.

Özellikler:

Rota Takibi

Hedef Takibi

İşaret Algılama

Dokun Gönder

GPS

Uçuş Güvenliği

VR Gözlük Desteği

FPV

GLONASS

Uçuş Otonomisi

OcuSync HD

3D Sensör

Kutu içeriği:

Uzaktan Kumanda

Drone

Taşıma Çantası

Pervane (Yedek)

Batarya

microSD Kart

Pervane

Şarj Cihazı

Gimbal Kelepçesi

Güç Kablosu

USB Kablosu