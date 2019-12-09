Türk Telekom ve Turkcell Gizli (özel) numara engelleme

Gizli numara engelleme nasıl yapılır konusunda ufak bilgi vermek istiyoruz.

Turkcell, Türk Telekom (Avea) gizli (özel) numara engelleme hakkında sizlere detaylı bilgi aktaracağız. Gizli numaralardan aramalar ilk çıktığı zaman oldukça popülerdi. Sapık gibi gizli numaralardan çaldırıp kapatma ilk zamanlar çok oluyordu. Artık GSM operatörleri üzerinden yapacağınız ufak birkaç işlem ile gizli aramaları engelleyebilirsiniz.

Gizli numaradan sizi aramak isteyenler direk meşgul tonu alacaktır. Sizi aramak istiyorsa mecburen gizli numarayı kapatıp aramak zorunda kalacaktır.

Turkcell gizli numara engelleme

*253# tuşlayıp “YES”e basarak servisten yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Turkcell gizli numara engelleme iptal etme

Servisiniz aktifken #253# tuşlayıp “YES”e bastığınızda servis kendiliğinden iptal olmuş olur.

Gizli Numaradan Arama Kısıtlama servisi ayarını yaptıktan sonra gelen aramalar, telefonunuz çalmadan otomatik olarak reddedilir.

Gizli numaradan sizi arayanlar “Aradığınız kişi gizli numaradan çağrı kabul etmemektedir. Numaranızı görünür yaparak kendisine ulaşabilirsiniz.” anonsunu duyarlar. Bu servis, eski tip sabit telefon santrallerinden (analog santrallerden) ve yurt dışından numara bilgisi gönderilmeden oluşturulan çağrıları engellemez.

Türk Telekom (Avea) Gizli (özel) numara nasıl engellenir?

Gizli numaralardan gelen aramaları artık engelleyebilirsiniz. Servisi aktive etmeniz durumunda gizli numaralardan gelen aramalar size yönlendirilmeyecektir. Gizli numara ile arayan kişiye, sizin gizli numaralardan çağrı kabul etmediğiniz bilgisi verilecektir.

*253# ile;

*Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek veya alabilmek için *253#yazarak arama yapmanız yeterli.

*253# ye arama yaptığınızda, gizli numaralardan çağrı engelleme servisi mevcut durumunu değiştirecek (aktif ise deaktif, deaktif ise aktif olacak) ve telefon ekranınızda ilgili bilgiyi görebileceksiniz.

*100# ile;

Gizli numara engelle aktivasyon işlemlerinizi *100# İşlemler menüsünden yapabilirsiniz.

Her iki GSM Operatörüde bu hizmet için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz.