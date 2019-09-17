Tumblr’da Rahatsız Edici Kullanıcılar Nasıl Engellenir?

Tumblr, özgün içeriklere sahip sosyal medya platformlarından biri. İstenmeyen iletileri, takipçileri ve yeniden bloglamaları engellemenin en işe yarar yolu ise o kullanıcıyı engellemek.

Tumblr üzerinden engelleme işlemi birkaç şekilde yapılabilir:

Engellemek İçin 1. Yol:

Mobil cihazından ya da web üzerinden kullanıcının avatarına dokun.

Kullanıcı menüsüne (insan silüeti) git ve “Engelle” butonuna bas.

Engellemek İçin 2. Yol:

Web üzerinden blog ayarları sayfana git.

Kalem simgesine tıkla.

Engellenen kullanıcıları düzenle butonuna bas ve engellemek istediğin kullanıcının Tumblr kullanıcı adını gir.

Engellemek İçin 3. Yol:

Web üzerinden gönderi notlarına git.

Herhangi bir blog ya da herhangi bir yanıtlama yazısı üzerine gel.

Beliren üç nokta simgesine tıkla ve seçenekleri aç. Uygulama üzerindeyseniz menüyü açmak adına yanıt veya yeniden blog yapma yazısına dokununuz (Apple) ya da basılı tut (Android).

Engellemek İçin 4. Yol:

İletişim kısmında engellemek istediğin kullanıcıya git

Ekranın üst kısmında bulunan üç nokta simgesine tıkla ya da dokun ve “Engelle”

Engellemek İçin 5. Yol:

Mobil cihazından ya da web üzerinden gelen kutusuna git.

Soru ya da post altında yer alan üç nokta simgesine tıkla ya da dokun ve “Engelle”.

Engellemek İçin 6. Yol:

Anlık bildirimlerde (takipler ya da iletiler), aşağıdakiler yaptığında beliren ”Engelle” düğmesine dokun:

3D Dokunma özelliği olan yeni model iPhone’larda bildirimi uzun süre basılı tut. Eski iPhone’larda, bildirimi sola kaydır ve ”Görüntüle” seçeneğine dokun. Android telefonlarda bildirimi aşağı kaydır.

Önemli Notlar: Anonim gelen soruları engellerseniz, engelleyeceğiniz bir kullanıcı bulunmadığından gelen sorunun IP adresini engellemiş olur ve bir daha o IP adresini kullanan kimse size ulaşamaz ancak hatırlatalım. IP adresinin engelini kaldıramazsınız.

Engellenen Kullanıcılar:

Blogunu takip edemez.

Sana ileti gönderemez.

Sana soru gönderemez.

Gönderilerini beğenemez ve yeniden bloglayamaz.

Arama sonuçlarında seni göremez.

Diğer Önemli Notlar:

Birisini engellediğinde yalnızca açmış olduğu tek bir blogu engellemiş olursun.

Eğer bu kişinin tüm bloglarını engellemek istersen, tüm bloglarını engel listesine teker teker eklemelisin.Engellediğin kişiye onu engellediğine dair bildirim gitmez.

Eğer Bloğunu Oturum Açmamış Kişilerden Gizlemek İstiyorsan:

Herkese açık olmasını istemediğin blogunun ayarlarında ”Görünürlük” kısmına git ve “buradakullanıcıadınız.tumblr.com gizle” seçeneğini aç.

Bu şekilde blogun sadece Tumblr anasayfası üzerinden görüntülenebilecek.

Birinin Engelini Kaldırmak İstiyorsan:

Uygulamayı kullanıyorsanız eğer, hesap simgesine basın, sol üst köşede doğru blogun seçili olduğuna emin ol, sonra da dişli simgesine dokunup ”Engellenmiş Tumblrlar” bağlantısını ara.

Ya da engeli kaldırmak istediğin bir bloga ulaşmak istersen, blogun adını arama kutusuna yaz. Sonra blogun kullanıcı adına dokun daha sonra sağ üst köşedeki küçük insan silüetine bas ve ”Engeli kaldır” bağlantısına dokun.

Web arabiriminde blog ayarları sayfana git, aşağıdan “Engellenen Tumblr’lar” yanındaki kalem butonuna tıklayın. Engellenen kullanıcıların yanında yer alan engelli kaldır butonunu kullanın.