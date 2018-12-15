TL yüklenmediği için kapanan hatlar nasıl açılır konusunda yardım arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Genellikle bu TL yüklenmediği için hat kapanma olayları aktif olarak kullanmadığımız mobil hatlardan dolayı yaşanmaktadır. TL yüklenmediği zaman belli bir süre sonra hat tamamen kapanmaktadır.

Bağlı olduğunuz GSM şirketi size son olarak TL yüklemeniz için bir sms atmaktadır. Bu SMS’i görmezseniz ve TL yüklemezseniz hattınız tamamen kapanacaktır.

Biz bu olay ile karşılaştığımız için hemen müşteri hizmetlerini aradık ve TL yükleyerek tekrar aktif hale getirebirebilir miyiz diye sorduk. Maalesef hat tamamen kapandığı için mecburen bağlı olduğunuz GSM şirketinin abone merkezlerine giderek hattımızı açabileceğimiz cevabını aldık.

Peki ekstradan açma ücreti verilecek mi?

Maalesef yeniden hat açılma ücretini ödemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca hat kapanmadan önce içinde bulunan TL’leri tekrar kullanıp kullanılmayacağı konusunda ise herhangi bir net cevap alamadık.