TikTok’un Yeni Özelliği Profil Görüntülemeleri Nedir ve Nasıl Açılır?

TikTok geçenlerde neredeyse hiçbir sosyal medya sitesinde olmayan bir özelliği kendi uygulamasına kattı. Özelliğin adı “Profil görüntülemeleri”, adından da anlaşılacağı gibi profilinizi görüntüleyenlerin ismini veren bu özellik, sadece bu özelliği açanlarda çalışıyor. Yani gizlilik konusunda endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok. Ayrıca bu görüntülenme bilgileri 30 gün sonra kayboluyor ve profilinizi görüntüleyenleri sadece siz görüyorsunuz. Bir güzel tarafı ise istediğiniz zaman hiçbir zaman kısıtlaması olmadan bu özelliği açıp kapatabilmeniz ve TikTok’un çoğu diğer özelliği gibi belirli bir takipçiye sahip olmanız gibi şartlar istememesi. yani yeni açılmış bir hesapta dahi kullanabileceğiniz bir özellik.

Peki bu özellik nasıl açılıyor?

İlk olarak profilimize giriyoruz.

Sağ üstteki göz simgesine tıklıyoruz.

Açılan sayfada “Aç” tuşuna tıklayarak özelliği aktif edebilirsiniz.

Daha sonra memnun kalmayıp kapatmak isterseniz, yine sağ üstteki göz simgesine tıklayıp, sağ üstteki çark işaretine tıklayıp özelliği kapatabilirsiniz.

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.