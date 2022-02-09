TikTok’ta Keşfete Nasıl Düşerim?

TikTok çıkış yaptığı günden bu yana ülkemiz insanları tarafından çok büyük bir ilgi gördü. Zaman zaman büyük iddiaların hedefi olsa da, TikTok aslında Türklerin gönlünü çelmeyi başarmıştı bile.

Peki Bu TikTok’u Farklı Kılan Şey Neydi?

TikTok aslında çoğu kişi tarafından ön yargıyla bakılan ve çok sevilmeyen bir platform olsa da, bazı şeyleri çok iyi yaptığı ve hiç denenmemiş şeyleri denediği yadsınamaz.

İlk olarak şunu söylemeliyiz ki, yeni nesil, hatta bir şekilde yeni nesile ayak uydurmaya çalışan yetişkinler, yavaş yavaş daha hızlı tüketilebilir ürünlere yöneliyorlar. Hiç fark ettiniz mi, insanlar ürün olarak şu şekilde evrildi; babamız, dedelerimiz için bu ürünler kitaplardı, bu daha sonra sinema filmlerine döndü, ardından evimize gelen televizyon dizilerine döndü, sonrasında YouTube videoları gibi kısa videolar derken bir de bakmışız ki 7 saniyelik Vine videoları izliyoruz. Evet, günümüzde de çok hızlı tüketilebilen TikTok videoları izliyoruz. Kısacası insanlar gittikçe odaklanması daha kolay ürünlere yöneliyor.

İkinci olarak TikTok’un Senin İçin adlı sayfasının algoritmasından bahsedebiliriz. Sizinle aynı hayat görüşünü, aynı hobileri paylaşan insanlarla bir sosyal medyada karşılaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! TikTok gerçekten öyle bir algoritmaya sahip ki, vasatın üstü neredeyse her video bugün keşfet diye adlandırdığımız Senin İçin sayfasına kolaylıkla düşebiliyor. Yani sizin üzerinize düşen tek şey özgün içerikler üretmeniz.

İyi de Keşfete Nasıl Düşeceğim?

Şunu söylerek başlamalıyız ki, keşfet yani Senin İçin sayfası ile alakalı çok büyük yanlış anlaşılmalar var. Şöyle açıklayalım, bir video 500 izlenmişse de keşfete düşmüş olabilir, 1 Milyon izlenmişse de keşfete düşmüş olabilir. Yalnız 1 Milyon izlenen videonun daha trend olduğu söyleyebiliriz. Kısacası teorik olarak neredeyse her attığınız video keşfete düşüyor, sadece trend olması için uğraşmamız lazım.

Videonuzu gerçekten beğeniyor musunuz? Cidden özgün olduğunu düşünüyor musunuz? Bu video sizin karşınıza rastgele gelseydi beğenir miydiniz? O zaman bu videonun keşfete düşme şansı yüksek. Aslında işin teknik yanını bir kenara bırakırsak belki de en önemli maddemiz bu maddedir.

Videonuzun kısa ve öz olması büyük bir artı. Kısa ve öz derken, kısa bir zamanda uzun bir şeyi anlatmaktan bahsediyoruz. Bu komik bir şekilde de olabilir, görsel bir şey de olabilir. Tabii bu bir zorunluluk değil, hem her video türüne uygun değil fakat bu detayı da unutmamak lazım.

En son çıkan trend olmuş akımlar keşfete düşmenizde büyük bir rol oynayabilir. Bu konuda da akımda daha önce yapılmamış bir şeyi yapmak, akımın en kalitelisini yapmak ya da akıma yeni bir soluk getirecek bir şey yapabiliriz.

Etiketler de keşfete düşmemize yardımcı olabilir. En son çıkmış popüler etiketleri kullanabiliriz. Mesela yemek ile alakalı olarak #food, araba ile alakalı olarak #car #speed tarzı etiketleri kullanabiliriz. Fakat bunların yine zorunlu olmadığını söylemeliyiz, çünkü 1 etiket bile olmadan milyonlara ulaşan videolar var.

İlk iki maddede de dediğimiz gibi, videonun içeriği çok önemli, videonun gerçekten özgün ve kaliteli olduğunu düşünüyorsanız, aslında keşfete düşmek için çok da bir şeye ihtiyacınız olmayacaktır.

BONUS: TikTok’ta olan bazı “komik” ikonik kişilikleri unutmamak gerek. Canlı yayında, hediye için bağırıp çığırtmak gibi, videolarınızda tepki çekecek, linç getirecek şeyler yapmak gibi hareketlerin de bu platformlarda tuttuğunu unutmamak gerekir. Tabii buna sizi teşvik etmek istemiyoruz, o yüzden bu maddeyi sona koyduk.